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Турция рассчитывает, что улучшение эпидемической ситуации позволит восстановить авиасообщение с Россией

Накануне первый курорт в стране отрапортовал о достижении нулевого числа заболевших коронавирусом, а прирост заболеваемости с середины апреля упал в девять раз.

31 мая, 15:03

Фото © Pixabay

Турция рассчитывает, что улучшение эпидемической ситуации в республике позволит восстановить авиасообщение с Россией. Об этом заявил журналистам в ходе визита в Афины глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

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"Россия нам сообщила, что их решение не было политическим. Они говорят, что это было связано исключительно с коронавирусом. В результате сейчас цифры снизились, и, надеюсь, они восстановят перелёты", — проинформировал турецкий министр.

Отметим, что накануне первый курорт в Турции отрапортовал о достижении нулевого числа заболевших коронавирусом. Правда, пока это не самые популярные у российских туристов курорты Антальи, а район Чешме в Измире, больше облюбованный британцами, передаёт портал "Турпром". Как отчитался в соцсетях мэр города, на курорте с населением 46 тысяч 350 человек, в последние дни не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

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Всего же прирост заболеваемости коронавирусом в Турции с апреля упал в девять раз. За минувшие сутки в соответствии с результатами 220 162 проведённых ПЦР-тестов в стране выявили 7656 новых случаев заражения ковидом, 137 человек скончались.

Ранее российские учёные оценили лабораторную версию происхождения коронавируса. По словам специалистов, ясность в вопросе возникновения вируса появится, если Китай предоставит лабораторные журналы и другие материалы уханьского института вирусологии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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