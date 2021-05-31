"Извините, я не банк": Эдвард Бил пожаловался на попытки потерпевших получить с него миллионы
Блогер признался, что у него нашлись люди, финансово помогающие во время следствия, но он не может платить каждому, кто называет себя пострадавшим в том самом ДТП.
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Тверской суд Москвы продлил ещё на два месяца меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП на Смоленской площади в центре столицы. После заседания он рассказал Лайфу, что его состояние сейчас напрямую зависит от самочувствия пострадавшей Марии Артёмовой, и пожаловался на попытки "инсценировать потерпевших", чтобы получить с него компенсацию.
По словам блогера, он продал все автомобили, кроме двух. Это собранные для дрифта "Жигули", а также BMW, на котором ездит младший брат. Его адвокат Сергей Жорин уточнил, что на время расследования Бил был готов взять на себя расходы по ремонту и предоставить аналогичный повреждённому автомобиль Range Rover. Бил рассказал, что у него нашлись люди, которые предоставили ему денежные средства для жизни на время следствия, но он не может обращаться к ним каждый раз. Кроме того, остались некоторые рекламодатели, выплатившие блогеру определённую сумму, которая ушла на погашение расходов.
"Я не смогу к ним обращаться каждый раз, когда они подходят и говорят: дайте миллион мне тоже. Они пытаются инсценировать потерпевших. Теперь они хотят быть потерпевшими... [Изначально] Мария только была потерпевшей. Теперь они идут в больницу, создают документы — "вот я ударила палец, мы тоже хотим 500 тысяч". Я немножко возмущён, не то что я жадный. Но, извините, я не банк", — говорит блогер.
Бил также отметил, что очень многое сейчас зависит от состояния Марии. По его словам, после небольшого постоперационного ухудшения состояния пострадавшая Артёмова с каждым днём идёт на поправку. Сам Бил пока занимается спортом, читает.
Напомним, днём 1 апреля синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала женщина — водитель одного из повреждённых авто. Она оказалась сотрудницей Аппарата Госдумы. В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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