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Тверской суд Москвы продлил ещё на два месяца меру пресечения в виде запрета определённых действий блогеру Эдварду Билу по делу о ДТП на Смоленской площади в центре столицы. После заседания он рассказал Лайфу, что его состояние сейчас напрямую зависит от самочувствия пострадавшей Марии Артёмовой, и пожаловался на попытки "инсценировать потерпевших", чтобы получить с него компенсацию.

По словам блогера, он продал все автомобили, кроме двух. Это собранные для дрифта "Жигули", а также BMW, на котором ездит младший брат. Его адвокат Сергей Жорин уточнил, что на время расследования Бил был готов взять на себя расходы по ремонту и предоставить аналогичный повреждённому автомобиль Range Rover. Бил рассказал, что у него нашлись люди, которые предоставили ему денежные средства для жизни на время следствия, но он не может обращаться к ним каждый раз. Кроме того, остались некоторые рекламодатели, выплатившие блогеру определённую сумму, которая ушла на погашение расходов.

"Я не смогу к ним обращаться каждый раз, когда они подходят и говорят: дайте миллион мне тоже. Они пытаются инсценировать потерпевших. Теперь они хотят быть потерпевшими... [Изначально] Мария только была потерпевшей. Теперь они идут в больницу, создают документы — "вот я ударила палец, мы тоже хотим 500 тысяч". Я немножко возмущён, не то что я жадный. Но, извините, я не банк", — говорит блогер.