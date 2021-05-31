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Центробанк ввёл минимальный лимит для переводов через систему быстрых платежей

Регулятор отметил, что сейчас некоторые банки занижают лимиты на объём переводов через эту систему. Им дали время до 10 июня включительно, чтобы скорректировать ограничение.

31 мая, 15:13

Фото © Pixabay

Центральный банк обязал кредитные организации установить минимальный лимит для денежных переводов граждан через систему быстрых платежей (СБП) не ниже 150 тысяч рублей.

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"Минимальный лимит, который банки могут установить для денежных переводов граждан по счетам через систему быстрых платежей, не может быть ниже 150 тысяч рублей в день, что позволит повысить доступность таких переводов",  говорится в сообщении регулятора.

Помимо этого, регулятор обязал банки обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью специального мобильного приложения "СБПэй", которое позволяет расплатиться по QR-коду.

Ранее сообщалось, что Центробанк намерен проводить четверть переводов россиян через систему быстрых платежей к 2023 году. При этом планируется, что в 2021 году доля платежей через СБП должна составить 18%, а в 2022-м — 22%.

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Между тем стало известно, что Россия начала работу по созданию аналога SWIFT на случай отключения от системы. Это может стать одной из наиболее жёстких санкций Запада за последние годы. Для избегания рисков отключения отечественных банков от SWIFT в России уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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