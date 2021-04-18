Союз переводов: как российский ЦБ задушит Western Union

Расширение функционала Системы быстрых платежей заложено в стратегии развития Национальной платёжной системы на 2021–2023 годы. Идентификация будет проходить через сервисы Национальной системы платёжных карт (НСПК) — компании, на 100% принадлежащей Центральному банку Российской Федерации. Первый трансграничный перевод между Россией и Белоруссией запланирован уже на следующий год.

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— Планы Центробанка РФ по поводу межгосударственных переводов сразу решают два спектра задач, — считает Глеб Задоя, ведущий финансовый эксперт компании "Аналитика онлайн". — Во-первых, если трансграничные переводы для физлиц будут на таких же условиях, какие сейчас действуют для переводов по СБП, то это сильно расчистит рынок переводных операций не только в России, но и в тех странах, где будет действовать эта система. Очевидно, что никто не захочет переплачивать, отправляя деньги через Western Union, MoneyGram, "Золотую корону" и т.д. А во-вторых, данные о всех этих переводных операциях будут автоматически обрабатываться системой и находиться под её контролем, что значительно облегчит для ЦБ сбор информации о денежных потоках как россиян, так и иностранцев, пользующихся системой. Очевидно, что эта информация будет представлять определённый интерес для различного рода государственных ведомств и фискальных служб России.

Изначально СБП Центробанка РФ разрабатывалась как альтернатива платёжной системе Сбера. Главным её плюсом является возможность переводить деньги по номеру телефона между карточными счетами любого банка России. И хотя пока полноценно конкурировать с госбанком в сфере переводов у СБП не получается, расширение системы на соседние страны было только вопросом времени, отмечают эксперты.

Согласно данным ЦБ, в 2020 году из России за рубеж физлицами было отправлено переводов на 7,4 миллиарда долларов, большая часть этих денег имела своим конечным адресатом страны бывшего СНГ. Само собой, что российский Центробанк желал бы, если нет возможности оставить эти деньги в своей финансовой сфере, хотя бы дать заработать НСПК. Очевидно, что взаимодействие по быстрым переводам с Республикой Беларусь (а в перспективе и с другими странами ЕАЭС — Арменией, Казахстаном, Киргизией) сулит оператору немалый комиссионный доход. Тем более что перевести деньги через "Сбербанк.Онлайн" в эти страны нельзя.

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— Идея ЦБ о трансграничных переводах не нова, — рассказал начальник аналитического отдела компании "Риком-траст" Олег Абелев. — По сути, такая схема уже давно реализована на базе сервисов платёжных систем Visa и Mastercard, например внутри некоторых стран Евросоюза.

С учётом того, что экономики Белоруссии и России очень связаны, гражданами обоих государств этот сервис будет востребован. Другое дело, что при всей заманчивости идеи остаётся очень много вопросов, которые придётся урегулировать на уровне межнационального законодательства.

Во-первых, так как технически переводы планируется осуществлять по номеру телефона, это должно предполагать возможность коннекта между разными операторами телефонии. В России на сегодня этот вопрос урегулирован на основе порядка обмена данными, установленного законами "О связи" (126-ФЗ) и "О персональных данных" (152-ФЗ). Очевидно, что нужны будут аналогичные ратифицированные международные соглашения.

Во-вторых, потребуется решить вопрос, кто и каким образом будет нести ответственность как за исполнение переводов, так и за сохранность данных об операциях физических лиц. Например, если гражданин Белоруссии будет оспаривать операцию, он должен обращаться в надзорные органы своей страны или, как сейчас происходит с платёжными системами, через местный банк в головной офис системы, то есть в российскую НСПК?

Впрочем, эксперты не сомневаются, что эти вопросы в ближайшее время будут разрешены и в течение нескольких лет большинство соседей России присоединится к её платёжной системе.

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