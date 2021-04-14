Мошеннический шиномонтаж. Как обманывают автовладельцев “удаленные” мастера

Согласно данным агентства “Автостат”, в России на 1 января 2021 года зарегистрировано 45 млн легковых машин, из которых, на долю Москвы приходится - более 4 млн, Московской области - 2,5 млн, а С. Петербурга - 1,63 млн. И два раза в год большинство из этих машин спешат на “переобувку” в шиномонтажи, создавая очереди и ажиотаж. Не стала исключением и нынешняя весна. Однако если в прошлые годы, чтобы быстрее сменить резину, автолюбители предпочитали заранее записываться или просто ждать в “живой” очереди, то в этом году стали очень популярны выездные сервисы, обратиться в которые можно по телефону или через интернет. Да, ценник этих услуг немного выше, чем в обычных пунктах шиномонтажа, но зато не нужно ждать - приедут в удобное время и выполнят замену прямо возле дома. Проблема только в том, что если что-то пошло не так, предъявить претензии к таким выездным мастерам весьма не просто.

Москвичка Оксана решила, что тратить свои выходные на поездку в автосервис, чтобы заменить зимние шины на летние, ей не стоит. По совету подруги она оставила заявку на сайте одного из сервисов выездного шиномонтажа и договорилась о том, что бригада монтажников приедет вечером прямо к подъезду и там “переобует” её машину. Оператор уверял, что всё будет быстро и качественно, ей всего лишь потребуется предоставить доступ к своей машине и оплатить услугу, можно наличными, а можно картой. Оксана заранее посмотрела на сайте расценки, заметив, что услуга обойдётся всего на 400 руб дороже, чем в стационарном пункте монтажа. Казалось, что сэкономленное свободное время этих денег стоит.

В назначенное время к дому Оксаны приехал микроавтобус с оборудованием и двумя работниками, которые сообщили, что готовы выполнить её заказ. Сразу же при осмотре колёс машины Оксаны ей показали на несколько заржавевших крепёжных болтов и заявили, что извлечь их, несмотря на ржавчину - можно, но после этого болты станут уже непригодными, и обратно их поставить будет нельзя, хотя есть вариант заменить их на новые за 1 тыс рублей каждый. Оксана решила, что так как мастера говорят, что болты уже непригодные и их всё равно рано или поздно придётся менять, то это можно сделать и сейчас, и согласилась оплатить замену.

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После этого Оксане сказали, что ещё неплохо бы заменить запорные воздушные вентили на каждом колесе, мол 120 руб за каждый - это не те деньги, чтобы экономить, а ещё совершенно необходимо очистить от зимней грязи ступицы это обойдётся в 500 рублей

Итого: за всю услугу с перебортировкой, балансировкой и всеми заменами и очисткой от грязи, Оксане выставили счёт на восемь тысяч рублей, и девушка его оплатила.

А через три дня она подвозила свою двоюродную сестру, которая забирала машину мужа (схожего класса с той, что у Оксаны) из шиномонтажа. И оказалось, что за монтаж резины и очистку ступиц сестра отдала 5 тысяч рублей.

- Конечно для тех, кто ценит своё время больше, чем деньги - выездной шиномонтаж может быть удобным, но это если повезет с выбором фирмы. Если компания приличная, тогда переплата может быть не такой уж и большой, - заметил старший юрист компании “Европейский дом права” Залимхан Магомедов. - Однако, к сожалению, совсем не редки случаи, когда в рекламе указана одна цена услуги, при разговоре с оператором - другая, а при выполнении работ – выплывет третья. При этом выездные мастера умеют навязать ненужный ремонт или услуги и уверенно будут обосновывать любую сумму, как и произошло с Оксаной. Проблема ещё в том, что как правило, после того как оплата произошла, доказать ненужность навязанной услуги и вернуть деньги будет невозможно. С точки зрения закона (ст. 735 Гражданского кодекса РФ), фактический приём выполненных работ и их оплата свидетельствует о согласии с оказанной услугой, а цена в данном случае определяется соглашением сторон, которое может быть заключено в том числе и в устной форме.

Впрочем, Оксане даже повезло - нередки случаи, когда уже после монтажа колес выясняется, что озвученная по телефону цена - это стоимость замены одного колеса, а не всех. В итоге переплата может составить в три-четыре раза больше, чем в “обычном” шиномонтаже. Выводы Магомедова подтверждает и мастер-консультант столичного Автоспеццентра Алексей Свиридов.

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- К сожалению, в последнее время наибольшая востребованность выездного шиномонтажа приходится на межсезонье. В это время даже в крупных компаниях иногда нанимают дополнительных работников, которые не отличаются высокой квалификацией, а просто планируют заработать во время спроса на услугу, - говорит он.

Конечно от ошибок мастеров не застрахованы и те, кто посещает стационарные сервисы, но во-первых: если сервис специализируется на оказании услуг шиномонтажа, скорее всего, там работают люди, заинтересованные в постоянном месте трудоустройства, а значит - они к своей работе относятся более ответственно и с меньшей вероятностью захотят навязывать какие-то ненужные услуги или расходные материалы, ведь это грозит неприятностями с руководством компании. А во-вторых: в стационарных мастерских качество услуги - будет выше, чем при выездном сервисе, просто потому, что там используют более качественные и точные пневмоинструменты, домкраты, станки для балансировки и так далее, ведь в стационарном центре нет проблем с размещением и комплектностью оборудования, так как нет необходимости втискивать всё в минимальные габариты выездного микроавтобуса.

- На мой взгляд выездные сервисы - это скорее услуга некого экстренного характера, - заключил Свиридов.

Тонкости выбора

Конечно, утверждать, что абсолютно все услуги по выездному шиномонтажу будут некачественными - нельзя. Но если вы решили, что выездной шиномонтаж для ваших целей вполне подходит, то важно ответственно подойти к выбору компании-исполнителя работ. Для этого лучше руководствоваться не только мнением знакомых, но имеет смысл заранее изучить отзывы о выбранной компании, а, выбрав фирму - сохранить ее номер в своем телефоне, по крайней мере - до окончания исполнения услуги. И, кроме того, следует принять во внимание ещё несколько правил.

Первое: при обращении за услугой шиномонтажа на выезде следует сразу выяснить у оператора не только цену, но и объем услуг, то есть какие именно работы выполняются за оговоренную плату.

Второе: не стоит назначать работы на вечернее время, так как в случае возникновения проблемной ситуации будет весьма проблематично дозвонится в компанию.

Третье: в процессе замены резины стоит обязательно наблюдать за работой мастеров чтобы не заплатить за работу, которую не делали, либо за детали и расходные материалы, которых не устанавливали. А если вам предлагают заменить какую-то деталь – лучше отказаться и сделать это в стационарном пункте, так как возможно, это будет дешевле или вообще - менять ничего не требуется, а вам просто хотят навязать ненужные работы.

Если вам оказали услуги ненадлежащего качества, на основании статьи 29 Закона о защите прав потребителей вы имеете право предъявлять претензии исполнителю и требовать: устранить недостатки, снизить цену за некачественные услуги либо возместить расходы на устранение недостатков, но для обращения с претензией вам потребуется официальный договор и чек подтверждающий оплату выполненных работ.

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