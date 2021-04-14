Мошеннический шиномонтаж. Как обманывают автовладельцев “удаленные” мастера
Как только Гидрометцентр России сообщил, что на большей части территории страны установилась стабильно тёплая погода без ночных заморозков, госавтоинспекция рекомендовала автомобилистам произвести замену зимней резины на летнюю. Тут же оживились и мошенники от шиномонтажа. Лайф разобрался, как не попасть на их удочку.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Согласно данным агентства “Автостат”, в России на 1 января 2021 года зарегистрировано 45 млн легковых машин, из которых, на долю Москвы приходится - более 4 млн, Московской области - 2,5 млн, а С. Петербурга - 1,63 млн. И два раза в год большинство из этих машин спешат на “переобувку” в шиномонтажи, создавая очереди и ажиотаж. Не стала исключением и нынешняя весна. Однако если в прошлые годы, чтобы быстрее сменить резину, автолюбители предпочитали заранее записываться или просто ждать в “живой” очереди, то в этом году стали очень популярны выездные сервисы, обратиться в которые можно по телефону или через интернет. Да, ценник этих услуг немного выше, чем в обычных пунктах шиномонтажа, но зато не нужно ждать - приедут в удобное время и выполнят замену прямо возле дома. Проблема только в том, что если что-то пошло не так, предъявить претензии к таким выездным мастерам весьма не просто.
Москвичка Оксана решила, что тратить свои выходные на поездку в автосервис, чтобы заменить зимние шины на летние, ей не стоит. По совету подруги она оставила заявку на сайте одного из сервисов выездного шиномонтажа и договорилась о том, что бригада монтажников приедет вечером прямо к подъезду и там “переобует” её машину. Оператор уверял, что всё будет быстро и качественно, ей всего лишь потребуется предоставить доступ к своей машине и оплатить услугу, можно наличными, а можно картой. Оксана заранее посмотрела на сайте расценки, заметив, что услуга обойдётся всего на 400 руб дороже, чем в стационарном пункте монтажа. Казалось, что сэкономленное свободное время этих денег стоит.
В назначенное время к дому Оксаны приехал микроавтобус с оборудованием и двумя работниками, которые сообщили, что готовы выполнить её заказ. Сразу же при осмотре колёс машины Оксаны ей показали на несколько заржавевших крепёжных болтов и заявили, что извлечь их, несмотря на ржавчину - можно, но после этого болты станут уже непригодными, и обратно их поставить будет нельзя, хотя есть вариант заменить их на новые за 1 тыс рублей каждый. Оксана решила, что так как мастера говорят, что болты уже непригодные и их всё равно рано или поздно придётся менять, то это можно сделать и сейчас, и согласилась оплатить замену.
Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин
После этого Оксане сказали, что ещё неплохо бы заменить запорные воздушные вентили на каждом колесе, мол 120 руб за каждый - это не те деньги, чтобы экономить, а ещё совершенно необходимо очистить от зимней грязи ступицы это обойдётся в 500 рублей
Итого: за всю услугу с перебортировкой, балансировкой и всеми заменами и очисткой от грязи, Оксане выставили счёт на восемь тысяч рублей, и девушка его оплатила.
А через три дня она подвозила свою двоюродную сестру, которая забирала машину мужа (схожего класса с той, что у Оксаны) из шиномонтажа. И оказалось, что за монтаж резины и очистку ступиц сестра отдала 5 тысяч рублей.
- Конечно для тех, кто ценит своё время больше, чем деньги - выездной шиномонтаж может быть удобным, но это если повезет с выбором фирмы. Если компания приличная, тогда переплата может быть не такой уж и большой, - заметил старший юрист компании “Европейский дом права” Залимхан Магомедов. - Однако, к сожалению, совсем не редки случаи, когда в рекламе указана одна цена услуги, при разговоре с оператором - другая, а при выполнении работ – выплывет третья. При этом выездные мастера умеют навязать ненужный ремонт или услуги и уверенно будут обосновывать любую сумму, как и произошло с Оксаной. Проблема ещё в том, что как правило, после того как оплата произошла, доказать ненужность навязанной услуги и вернуть деньги будет невозможно. С точки зрения закона (ст. 735 Гражданского кодекса РФ), фактический приём выполненных работ и их оплата свидетельствует о согласии с оказанной услугой, а цена в данном случае определяется соглашением сторон, которое может быть заключено в том числе и в устной форме.
Впрочем, Оксане даже повезло - нередки случаи, когда уже после монтажа колес выясняется, что озвученная по телефону цена - это стоимость замены одного колеса, а не всех. В итоге переплата может составить в три-четыре раза больше, чем в “обычном” шиномонтаже. Выводы Магомедова подтверждает и мастер-консультант столичного Автоспеццентра Алексей Свиридов.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
- К сожалению, в последнее время наибольшая востребованность выездного шиномонтажа приходится на межсезонье. В это время даже в крупных компаниях иногда нанимают дополнительных работников, которые не отличаются высокой квалификацией, а просто планируют заработать во время спроса на услугу, - говорит он.
Конечно от ошибок мастеров не застрахованы и те, кто посещает стационарные сервисы, но во-первых: если сервис специализируется на оказании услуг шиномонтажа, скорее всего, там работают люди, заинтересованные в постоянном месте трудоустройства, а значит - они к своей работе относятся более ответственно и с меньшей вероятностью захотят навязывать какие-то ненужные услуги или расходные материалы, ведь это грозит неприятностями с руководством компании. А во-вторых: в стационарных мастерских качество услуги - будет выше, чем при выездном сервисе, просто потому, что там используют более качественные и точные пневмоинструменты, домкраты, станки для балансировки и так далее, ведь в стационарном центре нет проблем с размещением и комплектностью оборудования, так как нет необходимости втискивать всё в минимальные габариты выездного микроавтобуса.
- На мой взгляд выездные сервисы - это скорее услуга некого экстренного характера, - заключил Свиридов.
Тонкости выбора
Конечно, утверждать, что абсолютно все услуги по выездному шиномонтажу будут некачественными - нельзя. Но если вы решили, что выездной шиномонтаж для ваших целей вполне подходит, то важно ответственно подойти к выбору компании-исполнителя работ. Для этого лучше руководствоваться не только мнением знакомых, но имеет смысл заранее изучить отзывы о выбранной компании, а, выбрав фирму - сохранить ее номер в своем телефоне, по крайней мере - до окончания исполнения услуги. И, кроме того, следует принять во внимание ещё несколько правил.
Первое: при обращении за услугой шиномонтажа на выезде следует сразу выяснить у оператора не только цену, но и объем услуг, то есть какие именно работы выполняются за оговоренную плату.
Второе: не стоит назначать работы на вечернее время, так как в случае возникновения проблемной ситуации будет весьма проблематично дозвонится в компанию.
Третье: в процессе замены резины стоит обязательно наблюдать за работой мастеров чтобы не заплатить за работу, которую не делали, либо за детали и расходные материалы, которых не устанавливали. А если вам предлагают заменить какую-то деталь – лучше отказаться и сделать это в стационарном пункте, так как возможно, это будет дешевле или вообще - менять ничего не требуется, а вам просто хотят навязать ненужные работы.
Если вам оказали услуги ненадлежащего качества, на основании статьи 29 Закона о защите прав потребителей вы имеете право предъявлять претензии исполнителю и требовать: устранить недостатки, снизить цену за некачественные услуги либо возместить расходы на устранение недостатков, но для обращения с претензией вам потребуется официальный договор и чек подтверждающий оплату выполненных работ.
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