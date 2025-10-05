Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 23:54

Автоэксперты рассказали, когда менять зимние и летние шины в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

С начала 2025 года в России вступают в силу обновлённые правила сезонной смены шин. Владельцы автомобилей должны чётко соблюдать установленные сроки, чтобы избежать штрафов и повысить безопасность на дорогах. Об этом сообщает «Петербург 2» со ссылкой на «Автодор».

Зимние шины с шипами обязательны с 1 декабря по 1 марта, в северных регионах срок может продлеваться до апреля или мая в зависимости от погодных условий. Летнюю резину рекомендуется использовать с 1 июня по 1 сентября, но при температуре ниже +7 градусов требуется переход на зимние модели. Местные органы власти вправе корректировать сроки с учётом климата конкретного региона.

За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Санкции применяются к водителям, использующим летние шины зимой, шипованные шины летом, устанавливающим колёса только на одну ось или эксплуатирующим сильно изношенные покрышки.

Автомобиль по карману: Life.ru выяснил, как накопить на покупку собственной машины
Автомобиль по карману: Life.ru выяснил, как накопить на покупку собственной машины

Ранее психолог Ирина Коржаева объяснила, почему осенью чаще ловят пьяных водителей. По её мнению, после окончания летних отпусков и каникул многие не успевают полностью восстановить силы, при этом сохраняя отпускное настроение и привычку к ощущению безнаказанности, что приводит к поиску способов расслабления. Кроме того, осенью возрастает нагрузка на психику людей.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar