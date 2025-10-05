Автоэксперты рассказали, когда менять зимние и летние шины в 2025 году

С начала 2025 года в России вступают в силу обновлённые правила сезонной смены шин. Владельцы автомобилей должны чётко соблюдать установленные сроки, чтобы избежать штрафов и повысить безопасность на дорогах. Об этом сообщает «Петербург 2» со ссылкой на «Автодор».

Зимние шины с шипами обязательны с 1 декабря по 1 марта, в северных регионах срок может продлеваться до апреля или мая в зависимости от погодных условий. Летнюю резину рекомендуется использовать с 1 июня по 1 сентября, но при температуре ниже +7 градусов требуется переход на зимние модели. Местные органы власти вправе корректировать сроки с учётом климата конкретного региона.

За нарушение правил предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Санкции применяются к водителям, использующим летние шины зимой, шипованные шины летом, устанавливающим колёса только на одну ось или эксплуатирующим сильно изношенные покрышки.

Ранее психолог Ирина Коржаева объяснила, почему осенью чаще ловят пьяных водителей. По её мнению, после окончания летних отпусков и каникул многие не успевают полностью восстановить силы, при этом сохраняя отпускное настроение и привычку к ощущению безнаказанности, что приводит к поиску способов расслабления. Кроме того, осенью возрастает нагрузка на психику людей.