Автомобиль по карману: Life.ru выяснил, как накопить на покупку собственной машины

Осуществить мечту о собственном автомобиле вполне реально, если подойти к задаче с умом и финансовым планированием. Как правильно накопить на машину, Life.ru рассказала эксперт по финансовому планированию и амбассадор финансового сервиса Wildbox Анна Баранова.

«Сначала нужно определиться, какой автомобиль вы хотите: новый или подержанный, иномарку или отечественный? Изучите отзывы и рейтинги потенциальных моделей, обращая внимание не только на характеристики, но и на особенности эксплуатации и ухода за машиной. Посмотрите средние цены на понравившиеся машины. Составьте список подходящих автомобилей и оцените их плюсы и минусы. Присвойте каждому варианту баллы — так вы сможете определить лидера среди претендентов», — советует специалист.

Важно понимать, что затраты на автомобиль — это целый комплекс расходов. По словам собеседницы Life.ru, необходимо учитывать не только стоимость автомобиля, но и расходы на его ввод в эксплуатацию, такие как таможенные пошлины (если машина из-за границы), первоначальный взнос по кредиту, ОСАГО, КАСКО, регистрация в ГИБДД и прочее. Не менее важна и вторая часть бюджета, включающая расходы на плановое обслуживание: бензин, ТО, шиномонтаж.

«Оцените все свои текущие доходы и расходы — как постоянные, так и возможные внеплановые. Определите, сколько денег у вас остаётся, после того как вы внесёте все обязательные платежи и отложите немного на непредвиденные ситуации. Тогда станет понятно, в каком режиме вы сможете копить», — добавила Баранова.

Рекомендуется откладывать 10–20% от текущих доходов. Важно завести отдельный счёт для накоплений на автомобиль — так будет сложнее «откусывать» от этих денег. Для защиты от инфляции, деньги лучше разместить на депозите. Рассмотрите дополнительные источники дохода: подработки, фриланс, продажа ненужных вещей или монетизация хобби. Пересмотрите свои расходы, отказавшись от необязательных трат и импульсивных покупок, проанализируйте подписки на сервисы, чаще питайтесь дома и обращайте внимание на акции в магазинах.

«Важно ежемесячно контролировать свои накопления и сверяться с первоначальным планом. Только так вы сможете понять, движетесь ли вы к своей цели по графику», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что подготовка автомобиля к зимнему сезону в 2025 году обойдётся дороже, чем в предыдущем, из-за увеличения цен на услуги автосервиса. За период с июня 2024 по июнь 2025 года услуги шиномонтажа подорожали на 15,8%, а мойка автомобилей — на 25%, в среднем до 796 рублей по стране. Также стоит учитывать расходы на замену щёток стеклоочистителя, масла в двигателе и диагностику ходовой части.