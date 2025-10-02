От щёток до шиномонтажа: Экономист рассказал, сколько будет стоить подготовка авто к холодам

Подготовка автомобиля к зимнему сезону в 2025 году обойдётся дороже по сравнению с предыдущим годом из-за роста цен на услуги автосервиса. Как рассказал в беседе с Life.ru экономист, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, в период с июня 2024 по июнь 2025 года услуги шиномонтажа увеличились на 15,8%, а мойка автомобилей подорожала на 25%, достигнув в среднем 796 рублей по стране.

Шиномонтаж в 2025 году стоит от 2500 до 6000 рублей за четыре колеса, замена щёток стеклоочистителя — от 1500 до 10000 рублей, замена масла в двигателе — около 1500 рублей плюс стоимость масла.

«Не стоит откладывать диагностику ходовой части автомобиля до весны, даже если проблемы кажутся мелкими. Зимой, в гололёд, когда шины с трудом цепляются за дорогу, малейшие рассогласования в работе подвески или рулевого управления могут привести к потере устойчивости. Сход-развал стоит около 2000-3000 рублей», — отметил специалист.

Таким образом подготовка автомобиля к холодам обойдётся примерно в 10 862 рубля. Щербаченко пояснил, что основными факторами роста цен стали подорожание запчастей и увеличение косвенных затрат, включая аренду помещений и оплату ЖКХ.

«Так тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексированы в среднем на 11,9%. В среднем услуги по подготовке к зиме, включая замену масла, сход-развал и шиномонтаж подорожали на 15%», — заключил эксперт.

Ранее россиянам рассказали, когда нужно переобувать автомобиль. Среднесуточные температуры в первой половине октября сохранятся выше +5 градусов, поэтому основные сроки для смены резины наступят в последней декаде месяца.