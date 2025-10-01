Интервидение
1 октября, 03:00

Спешить не стоит: Синоптик рассказала Life.ru, когда нужно переобувать автомобиль

Зимняя резина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shakirov Albert

Переходить на зимнюю резину с летней в ближайшее время нецелесообразно — скорее всего, это получится не раньше середины октября. Об этом в беседе с Life.ru заявила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Среднесуточные температуры в первой половине месяца сохранятся выше +5 градусов, а основные сроки для смены резины наступят в последней декаде октября.

«На текущий момент, согласно прогнозам, первая декада октября характеризуется дневными температурами в пределах +11–15 градусов, а ночи остаются положительными. Во второй половине месяца ситуация, скорее всего, не изменится — среднесуточные температуры останутся выше +5 градусов. Поэтому, думаю, о смене резины стоит начать задумываться ближе к началу последней декады октября», — отметила эксперт.

В этот период возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. По словам Поздняковой, это делает поздний октябрь оптимальным временем для перехода на зимнюю резину.

«Такой погодный сценарий делает именно поздний октябрь оптимальным временем для этого мероприятия, чтобы обеспечить безопасность и комфорт при эксплуатации автомобиля в дальнейшем», — заключила синоптик.

Ранее в России предложили начать поэтапную замену автомобилей с правым рулём на более безопасные транспортные средства. В МВД же выступили категорически против таких ограничений.

