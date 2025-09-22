Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 сентября, 10:08

В России предложили поэтапно менять праворульные автомобили

Сенатор Кутепов обратился с предложением менять праворульные авто на безопасные

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /TZIDO SUN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /TZIDO SUN

В России предложили начать поэтапную замену автомобилей с правым рулём на более безопасные транспортные средства. С соответствующей инициативой выступил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов, обратившись к первому вице-премьеру Денису Мантурову.

«Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства», — приводит текст письма РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что ограничительные меры должны носить плановый характер и сочетаться с мерами поддержки, такими как государственные программы субсидирования для граждан, решивших приобрести новый автомобиль. Он также добавил, что новые транспортные средства должны быть обеспечены поставками запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой. По этой причине сенатор просит вице-премьера поручить Минпромторгу разработать комплекс конкретных мер для реализации этой инициативы.

Автоэксперт подсчитала, во сколько обойдётся подготовка машины к зиме в 2025-м
Автоэксперт подсчитала, во сколько обойдётся подготовка машины к зиме в 2025-м

Ранее сообщалось, что россиянам грозит двойная переплата, если они оплатили машины в сентябре за рубежом. Это появилось из-за вступления в силу новых правил. Переплата может варьироваться, например, при покупке машины за 2 миллиона рублей, придётся отдать сверху ещё миллион.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Денис Мантуров
  • Минпромторг РФ
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar