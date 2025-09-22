В России предложили поэтапно менять праворульные автомобили

В России предложили начать поэтапную замену автомобилей с правым рулём на более безопасные транспортные средства. С соответствующей инициативой выступил глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов, обратившись к первому вице-премьеру Денису Мантурову.

«Считаем целесообразным принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные транспортные средства», — приводит текст письма РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что ограничительные меры должны носить плановый характер и сочетаться с мерами поддержки, такими как государственные программы субсидирования для граждан, решивших приобрести новый автомобиль. Он также добавил, что новые транспортные средства должны быть обеспечены поставками запасных частей и развитой сервисной инфраструктурой. По этой причине сенатор просит вице-премьера поручить Минпромторгу разработать комплекс конкретных мер для реализации этой инициативы.