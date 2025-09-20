Автоэксперт подсчитала, во сколько обойдётся подготовка машины к зиме в 2025-м

Подготовка машины к холодам в 2025 году в среднем обойдётся российским водителям в 17 тысяч рублей, подсчитала автоэксперт Анна Уткина. По её словам, средняя стоимость замены шин в Москве и Подмосковье составит от 3 до 10 тысяч рублей за комплект, в то время как в регионах этот процесс будет стоить дешевле — от 1,5 до 3 тысяч рублей.