Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 09:46

Массово избавляются: Россияне «разлюбили» китайские авто

Кабанов: Россияне массово продают китайские авто из-за низкой ликвидности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Haggardous50000

Российские автовладельцы массово избавляются от автомобилей китайских марок с минимальным пробегом из-за разочарования в их качестве. Об этом изданию «Постньюс» рассказал автоэксперт Вадим Кабанов.

«Автовладельцы действительно стали продавать китайские машины с маленьким пробегом до 30 тыс. км. Причём с ценником в два раза ниже рынка. Это обусловлено разочарованием, которое вызвано низкой ликвидностью этих авто и плохим качеством электроники», сказал Кабанов.

В качестве альтернативы россияне рассматривают параллельный импорт, а также переходят на корейский автопром. Кабанов отметил, что рост спроса на корейские автомобили обусловлен их надёжностью и доступной стоимостью. По его словам, доля таких машин на дорогах страны уже приближается к пятидесяти процентам.

Россияне начали массово избавляться от китайских авто премиум-класса
Россияне начали массово избавляться от китайских авто премиум-класса

Ранее Life.ru писал, что приобретение новых автомобилей китайского производства в нынешней экономической ситуации является финансово невыгодным и способно повлечь за собой существенные денежные затраты. Специалист пояснил, что причиной этого служит увеличение утильсбора до 670 000 рублей для базовых комплектаций в сочетании с сохраняющейся высокой ключевой ставкой, что лишает такие сделки экономической

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Новости экономики
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar