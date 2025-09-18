Массово избавляются: Россияне «разлюбили» китайские авто

Российские автовладельцы массово избавляются от автомобилей китайских марок с минимальным пробегом из-за разочарования в их качестве. Об этом изданию «Постньюс» рассказал автоэксперт Вадим Кабанов.

«Автовладельцы действительно стали продавать китайские машины с маленьким пробегом до 30 тыс. км. Причём с ценником в два раза ниже рынка. Это обусловлено разочарованием, которое вызвано низкой ликвидностью этих авто и плохим качеством электроники», — сказал Кабанов.

В качестве альтернативы россияне рассматривают параллельный импорт, а также переходят на корейский автопром. Кабанов отметил, что рост спроса на корейские автомобили обусловлен их надёжностью и доступной стоимостью. По его словам, доля таких машин на дорогах страны уже приближается к пятидесяти процентам.