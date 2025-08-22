Россияне начали массово избавляться от китайских авто премиум-класса

Россияне начали массово продавать премиальные автомобили, выпущенные в Китае. При этом средняя стоимость продажи упала с 5,17 миллиона рублей до 4,86 миллиона. Об этом пишет газета «Известия». В частности, число предложений по автомобилям Lixiang возросло в четыре раза, по маркам Tank и Zeekr – в три раза, а по Voyah – в 2,7 раза. Объёмы продаж также демонстрируют положительную динамику, хотя и менее выраженную – рост составил 85,9 процента.

Эксперт Роман Титов связывает эту тенденцию с закономерным завершением периода владения. По его словам, владельцы премиальных автомобилей обычно меняют их каждые 2,5-3 года, а так как активное проникновение китайских брендов на российский рынок началось три года назад, сейчас наступило время для перепродажи.

Титов отмечает, что по истечении этого срока многие владельцы стремятся приобрести новую машину, и зачастую выбор снова падает на китайский премиум. Лишь небольшая часть клиентов, попробовав китайский автопром, возвращается к европейским маркам.

Аналогичную причину роста предложения называет и эксперт Ирина Франк. Что касается увеличения продаж почти новых автомобилей, то, по её мнению, это связано с быстрой сменой модельного ряда, а снижение цен обусловлено усилением конкуренции.

Однако, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков полагает, что значительная доля продаж вызвана разочарованием. По его оценке, 20-25 процентов продавцов стремятся вернуться к премиальным японским или европейским автомобилям.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза (НАС), согласен с тем, что многие состоятельные покупатели испытывают неудовлетворённость китайскими автомобилями. Основная проблема, по его мнению, заключается в том, что большинство этих машин – электрические или гибридные, а их эксплуатация имеет свои особенности, которые становятся очевидными только после покупки.

Например, гибриды демонстрируют высокую динамику разгона только при полностью заряженной батарее, поэтому на трассе Lixiang или Zeeкr могут уступать даже более доступным Ford Focus и Hyundai Solaris. Это задевает самолюбие владельцев дорогих автомобилей, и они предпочитают вернуться к привычным маркам.