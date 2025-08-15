Эксперт объяснила, насколько китайские радиоактивные авто опасны для человека

В некоторых режимах работы электромагнитное излучение, исходящее от силовых кабелей и батарей гибридных автомобилей, может превышать установленные санитарные нормы. Особенно это заметно во время интенсивной зарядки или резкого ускорения, когда электроника работает на пределе своих возможностей. Об этом рассказала эксперт Юлия Трушкова.

По её словам, гибридные и электрические автомобили создают вокруг себя электромагнитное поле, которое возникает при работе таких компонентов, как тяговый электродвигатель, инвертор и высоковольтная проводка. Превышение норм фиксируется при замерах возле неэкранированных участков силовой линии, особенно рядом с инвертором или под полом у батареи.

Однако важно помнить, что санитарные нормы предполагают постоянное воздействие на человека, а в случае с автомобилем воздействие кратковременное и нестабильное. Большинство современных гибридных машин оснащены многослойным экранированием проводки, ферритовыми кольцами на кабелях и металлическими коробами вокруг батарей. Всё это значительно снижает уровень излучения. Поэтому не стоит паниковать!