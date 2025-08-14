Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 августа, 07:18

«Нет научных данных»: Автоюрист раскритиковал идею запрета «иранской тонировки»

Адвокат Радько: В России нет данных об опасности иранской тонировки

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Идея запрета «иранской тонировки», по словам представителя общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергея Радько, никак не обоснована. Автоюрист подчеркнул, что никто и никогда не приводил точной статистики, мешает ли тонировка обзору и насколько сильно.

Он также отметил, что очень сильное затемнение действительно ограничивает обзор, однако при разумных пределах тонировка не наносит существенного вреда. По словам эксперта, этот вопрос остаётся актуальным, поскольку недавно в Госдуме высказывали противоположную точку зрения — о необходимости отмены наказания за тонировку.

Милонов проследил связь между тонировкой стёкол в авто и ориентацией водителя
Милонов проследил связь между тонировкой стёкол в авто и ориентацией водителя

Что касается практической пользы шторок и тонировок, то собеседник 360.ru полагает, что она невелика. Например, использование специальных приспособлений для защиты от солнца не предотвращает нагрев автомобиля в случае отсутствия кондиционера или климат-контроля. Тем не менее продажи подобных гаджетов продолжаются, поскольку на данный момент прямого запрета на их использование нет.

«...Никаких чётких данных о том, насколько она опасна и как влияет на безопасность, никто не привёл. Мы точно не знаем, насколько велико влияние. Когда будут чёткие научные данные, тогда можно говорить о запрете продажи или каком-то другом ограничении», — заключил адвокат.

Темнее ночи: Эксперт объяснил, зачем нужен запрет на «иранскую тонировку»
Темнее ночи: Эксперт объяснил, зачем нужен запрет на «иранскую тонировку»

Ранее Life.ru сообщал, что в России могут ввести штрафы за использование «иранской тонировки». Это легко устанавливаемые и снимаемые рулонные шторы, которые крепятся на автомобильные стёкла. Штраф для водителей может дойти до 15 тысяч рублей.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Эксплуатация автомобиля
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar