Темнее ночи: Эксперт объяснил, зачем нужен запрет на «иранскую тонировку»

Введение штрафов за «иранскую тонировку» автомобильных стёкол направлено на повышение дисциплины водителей и безопасности дорожного движения. Об этом в разговоре с «Постньюс» заявил юрист Юрий Капштык.

По его словам, передние стёкла машин не должны иметь никаких затемняющих покрытий, ухудшающих обзор. Капштык подчеркнул, что съёмная тонировка, шторки и жалюзи также попадают под запрет, так как создают угрозу для всех участников движения. Эксперт добавил, что допустимый уровень затемнения стёкол изначально определяется производителями автомобилей. Любые дополнительные приспособления, ограничивающие видимость, являются нарушением правил.

«Передние стёкла категорически запрещается тонировать, они должны быть чистыми от любых предметов, затрудняющих обзор», — заявил Капштык.