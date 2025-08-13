Форсунки, поршни и свечи: Водителям подсказали, как продлить жизнь двигателя авто

Даже при использовании высококачественного моторного масла со временем в двигателе автомобиля образовываются отложения, которые могут негативно сказываться на работе ДВС, предупредил технолог международной сети автосервисов Константин Ершов. По его словам, одним из наиболее действенных способов борьбы с отложениями является регулярная профилактическая очистка форсунок.

Простая и недорогая процедура позволяет поддерживать двигатель в рабочем состоянии на должном уровне. Автоэксперт рекомендовал проводить очистку каждые 20 тысяч километров пробега. Лучше обратиться в специализированный автосервис, форсунки прочистят за 20 минут без разборки ДВС. Параллельно происходит также очистка других важных деталей, таких как камера сгорания, клапаны и поршни. Современные технологии позволяют промывать эти элементы без демонтажа.