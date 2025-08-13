Форсунки, поршни и свечи: Водителям подсказали, как продлить жизнь двигателя авто
Автоэксперт Ершов призвал регулярно чистить форсунки двигателя машины
Ремонт авто. Обложка © freepik / standret
Даже при использовании высококачественного моторного масла со временем в двигателе автомобиля образовываются отложения, которые могут негативно сказываться на работе ДВС, предупредил технолог международной сети автосервисов Константин Ершов. По его словам, одним из наиболее действенных способов борьбы с отложениями является регулярная профилактическая очистка форсунок.
Простая и недорогая процедура позволяет поддерживать двигатель в рабочем состоянии на должном уровне. Автоэксперт рекомендовал проводить очистку каждые 20 тысяч километров пробега. Лучше обратиться в специализированный автосервис, форсунки прочистят за 20 минут без разборки ДВС. Параллельно происходит также очистка других важных деталей, таких как камера сгорания, клапаны и поршни. Современные технологии позволяют промывать эти элементы без демонтажа.
В случае долгого отсутствия обслуживания двигателя может потребоваться несколько процедур, после которых загрязнения постепенно исчезнут в ходе эксплуатации автомобиля. Следует учитывать, что химические вещества, используемые при промывке, могут проникать в картер через поршневые кольца, но это считается нормой. Однако потом крайне важно заменить моторное масло, чтобы избежать снижения эффективности очистки. Также стоит обратить внимание на состояние свечей зажигания. Наличие чёрного налёта указывает на необходимость их замены, отметил собеседник RG.ru.
