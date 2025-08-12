В Госдуме объяснили, как подростки будут получать водительские права с 16 лет

В Госдуме возникла идея разрешить выдачу водительских удостоверений некоторым подросткам уже с 16 лет. Речь идёт о молодых людях, которые выделяются своими достижениями в учёбе, спорте или предпринимательстве. Соответствующее предложение направлено в МВД России, сообщает kp.ru.

По мнению депутатов, многие 16-17-летние ребята демонстрируют высокий уровень ответственности и зрелости, участвуя в масштабных образовательных проектах, добиваясь успехов на спортивных аренах или развивая собственные бизнес-инициативы.

«Такие достижения требуют дисциплины, умения принимать решения, что связано с навыками, необходимыми для безопасного управления транспортом», — сказано в тексте обращения.

Для того чтобы получить права раньше, подростки должны будут подтвердить свои заслуги наличием наград, спортивных разрядов или успехов в предпринимательстве. Кроме того, обязательным станет прохождение полного курса обучения в автошколе с последующей сдачей экзаменов. При необходимости будущие водители пройдут дополнительные психологические тесты, оценивающие готовность к вождению.