ГАИ не собирается ужесточать штрафы за остановку авто с заглушённым двигателем

Госавтоинспекция опровергла слухи о введении новых правил, по которым остановка с выключенным двигателем могла бы караться штрафом как стоянка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В последнее время в ряде СМИ и интернет-ресурсов были распространены материалы о якобы планируемых поправках в ПДД, которые повлекут ужесточение контроля за кратковременной остановкой транспортных средств. Источник данной информации ими не указывается», — говорится в публикации.

Представители ГАИ пояснили, что недостоверные публикации утверждали о квалификации любой подобной остановки как стоянки. В результате, водитель мог бы быть оштрафован, если место остановки находилось в зоне, где стоянка запрещена.

Ведомство заявляет об отсутствии подобных инициатив, подчеркивая, что действующие ПДД уже исчерпывающе регулируют данный вопрос.