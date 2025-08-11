Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 15:15

ГАИ не собирается ужесточать штрафы за остановку авто с заглушённым двигателем

ГАИ опровергла слухи об ужесточении правил остановки с выключенным двигателем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Free Wind 2014

Госавтоинспекция опровергла слухи о введении новых правил, по которым остановка с выключенным двигателем могла бы караться штрафом как стоянка. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«В последнее время в ряде СМИ и интернет-ресурсов были распространены материалы о якобы планируемых поправках в ПДД, которые повлекут ужесточение контроля за кратковременной остановкой транспортных средств. Источник данной информации ими не указывается», — говорится в публикации.

Представители ГАИ пояснили, что недостоверные публикации утверждали о квалификации любой подобной остановки как стоянки. В результате, водитель мог бы быть оштрафован, если место остановки находилось в зоне, где стоянка запрещена.

Ведомство заявляет об отсутствии подобных инициатив, подчеркивая, что действующие ПДД уже исчерпывающе регулируют данный вопрос.

МВД опровергло информацию о 10-дневном сроке уведомления ГАИ о смене регистрации
МВД опровергло информацию о 10-дневном сроке уведомления ГАИ о смене регистрации

Ранее сообщалось, что, начиная с 18 июня, водители, игнорирующие требование сотрудника Госавтоинспекции об остановке, будут подвергаться более серьёзным наказаниям. Максимальный штраф за такое нарушение теперь составляет 10 000 рублей.

BannerImage
Ольга Сливченко
  • Новости
  • ПДД
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar