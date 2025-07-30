МВД опровергло информацию о 10-дневном сроке уведомления ГАИ о смене регистрации
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Установление десятидневного срока, в течение которого автомобилист должен сообщить в МВД о смене постоянного адреса, не соответствует действительности. Об этом сообщила представитель ведомства Ирина Волк.
«Распространяемая в массмедиа информация о якобы введённом десятидневном сроке для автовладельцев уведомлять Госавтоинспекцию о смене своей постоянной регистрации не соответствует действительности», — написала она в телеграм-канале.
Представитель МВД уточнила, что смена адреса прописки владельца автомобиля входит в перечень регистрационных данных транспортного средства и должна быть обновлена при изменении. Однако по её словам, строго установленного срока для уведомления об этом законом не предусмотрено. При этом Волк напомнила, что обязательное обращение в ГИБДД в течение десяти суток действительно требуется в других случаях — при первичной регистрации автомобиля после покупки или при его ввозе в страну на срок свыше одного года.
Ранее в МВД опровергли сообщения о запрете автомобилей с правым рулём. Министерство подчеркнуло, что для таких водителей будут проведены специальные просветительские работы, а также созданы механизмы адаптации транспортного парка и существующей дорожной инфраструктуры.