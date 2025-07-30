МВД опровергло информацию о 10-дневном сроке уведомления ГАИ о смене регистрации

Представитель МВД уточнила, что смена адреса прописки владельца автомобиля входит в перечень регистрационных данных транспортного средства и должна быть обновлена при изменении. Однако по её словам, строго установленного срока для уведомления об этом законом не предусмотрено. При этом Волк напомнила, что обязательное обращение в ГИБДД в течение десяти суток действительно требуется в других случаях — при первичной регистрации автомобиля после покупки или при его ввозе в страну на срок свыше одного года.