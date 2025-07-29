В МВД опровергли сообщения о запрете автомобилей с правым рулём

Информация о возможном запрете авто с правым рулём не соответствует действительности, заявили в МВД. Министерство подчеркнуло, что для водителей автомобилей с правыми рулями будут созданы специальные просветительские работы, а также созданы механизмы адаптации транспортного парка и существующей дорожной инфраструктуры.

«В связи с появлением в массмедиа информации о якобы планируемом в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля считаю необходимым сообщить, что данные сведения не соответствуют действительности», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВД якобы хочет ограничить движение на российских дорогах праворульных автомобилей из-за повышенной опасности. Утверждается, что риск попасть в ДТП на таком автомобиле в два раза выше, чем на обычном.