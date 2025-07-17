В России потребовали ужесточить ПДД из-за авто на автопилоте и управления со смартфона
Национальный автомобильный союз требует ужесточить ПДД из-за машин с автопилотом
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В ближайшее время в России могут появиться новые правила для водителей — всё из-за участившихся случаев управления автомобилями через смартфон. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил официальное обращение министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой внести поправки в ПДД и КоАП, информирует SHOT.
Суть инициативы — обязать водителей:
— находиться за рулём лично, а не на пассажирском месте;
— управлять машиной без помощи телефона, пульта или иных устройств.
За нарушение этих требований Шапарин предлагает вводить штраф — 15 тысяч рублей. Поправки, по его словам, должны закрыть лазейки, позволяющие уходить от ответственности.
«Некоторые пытаются избежать наказания за пьяную езду, заявляя, что вели машину с помощью автопилота или ассистентов. Это недопустимо. Речь не о беспилотниках, проходящих тесты по закону, а об авто, которые управляются как игрушки — например, китайскими моделями», — пояснил он.
Ранее Life.ru рассказывал о случае в Казани, где пьяная компания избежала наказания, так как утверждала, что автомобиль ехал без водителя и управлялся через смартфон.