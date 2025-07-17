В России потребовали ужесточить ПДД из-за авто на автопилоте и управления со смартфона

В ближайшее время в России могут появиться новые правила для водителей — всё из-за участившихся случаев управления автомобилями через смартфон. Президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин направил официальное обращение министру МВД РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой внести поправки в ПДД и КоАП, информирует SHOT.

Суть инициативы — обязать водителей:

— находиться за рулём лично, а не на пассажирском месте;

— управлять машиной без помощи телефона, пульта или иных устройств.

За нарушение этих требований Шапарин предлагает вводить штраф — 15 тысяч рублей. Поправки, по его словам, должны закрыть лазейки, позволяющие уходить от ответственности.

«Некоторые пытаются избежать наказания за пьяную езду, заявляя, что вели машину с помощью автопилота или ассистентов. Это недопустимо. Речь не о беспилотниках, проходящих тесты по закону, а об авто, которые управляются как игрушки — например, китайскими моделями», — пояснил он.