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Регион
17 июля, 06:45

В Казани гаишники штрафовали машину, которая ехала без водителя

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UladzimirZuyeu

В Казани сотрудники ГИБДД тормознули автомобиль LiXiang L7, который, как оказалось, ехал без водителя. Пассажиры в салоне хором заявили, что они тут ни при чём — машина передвигалась на автопилоте. Об этом пишет SHOT.

В Казани оштрафовали машину, которая ехала без водителя. Видео ©Telegram / SHOT

Как узнал Telegram-канал SHOT, владелец авто уверял инспекторов, что его LiXiang L7 можно рулить прямо с телефона, и сидеть за рулём вовсе необязательно. Полицейские, недолго думая, выписали штраф за не пристёгнутые ремни и отпустили компанию.

Собеседник канала из МВД отметил, что автопилот пока не способен самостоятельно останавливать машину по требованию инспектора, поэтому управление осуществлял кто-то из присутствующих, и этот человек считается водителем. Он также добавил, что в случае управления в состоянии опьянения с использованием телефона водитель может лишиться прав и оказаться в изоляторе.

Однако вопрос, как установить, кто именно управлял автомобилем через телефон, если устройство можно быстро передать, остаётся открытым.

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Ранее Life.ru сообщал, что Госдума разрешила ГИБДД аннулировать уже выданные водительские права. Новый порядок предусматривает автоматическое лишение водительских документов в случае выявления медицинских противопоказаний.

Оксана Попова
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