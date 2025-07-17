В Казани гаишники штрафовали машину, которая ехала без водителя
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В Казани сотрудники ГИБДД тормознули автомобиль LiXiang L7, который, как оказалось, ехал без водителя. Пассажиры в салоне хором заявили, что они тут ни при чём — машина передвигалась на автопилоте. Об этом пишет SHOT.
В Казани оштрафовали машину, которая ехала без водителя. Видео ©Telegram / SHOT
Как узнал Telegram-канал SHOT, владелец авто уверял инспекторов, что его LiXiang L7 можно рулить прямо с телефона, и сидеть за рулём вовсе необязательно. Полицейские, недолго думая, выписали штраф за не пристёгнутые ремни и отпустили компанию.
Собеседник канала из МВД отметил, что автопилот пока не способен самостоятельно останавливать машину по требованию инспектора, поэтому управление осуществлял кто-то из присутствующих, и этот человек считается водителем. Он также добавил, что в случае управления в состоянии опьянения с использованием телефона водитель может лишиться прав и оказаться в изоляторе.
Однако вопрос, как установить, кто именно управлял автомобилем через телефон, если устройство можно быстро передать, остаётся открытым.
Ранее Life.ru сообщал, что Госдума разрешила ГИБДД аннулировать уже выданные водительские права. Новый порядок предусматривает автоматическое лишение водительских документов в случае выявления медицинских противопоказаний.