Новые штрафы, налоги и рост пошлин: какие изменения готовят для автомобилистов с осени 2025? В России планируется увеличить пошлины для автомобилистов. В два раза подорожает плата за национальные и международные права, ПТС и СТС, за выдачу номерных знаков. Что об этом известно — в материале Life.ru. 15 июля, 12:01 Осенью 2025 года пошлины на документы для водителей повысят. Обложка © «Шедеврум»

Новые пошлины на документы для водителей

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении пошлин для автовладельцев. Если новый закон будет принят окончательно, то он начнёт действовать с сентября 2025 года. Новые пошлины затрагивают все основные документы для водителя и автомобиля.

Госпошлина на права и ПТС в 2025: сколько придётся платить?

Например, размер пошлины за выдачу водительских удостоверений в 2025 году предлагается такой:

6000 рублей — для удостоверений нового образца (сейчас 3000 рублей);

4000 рублей — для удостоверений старого образца (сейчас 2000 рублей);

3200 рублей — для международных прав (сейчас 1600 рублей).

Кроме того, подорожают автомобильные номера: стандартные — с 2000 до 3000 рублей, регистрационные знаки для мотоциклов и прицепов — с 1500 до 2250 рублей.

Подорожание регистрации авто: новые тарифы на номера и СТС

Размер пошлины за регистрацию автомобиля вырастет. Фото © ТАСС / Александр Артёменков

Увеличится и размер пошлины за регистрацию автомобиля:

3000 рублей — за выдачу регистрационных номеров (сейчас 2000 рублей);

1500 рублей — за свидетельство о регистрации ТС на бумажном носителе (сейчас 500 рублей);

4500 рублей — на пластиковом носителе (сейчас 1500 рублей);

1200 рублей — за паспорт транспортного средства (сейчас 800 рублей).

Кроме того, за выписку из Госреестра транспортных средств, которая пока предоставляется бесплатно, тоже придётся заплатить пошлину в размере 50 рублей.

Ужесточение штрафов для водителей

Штраф за неповиновение ГИБДД: что грозит водителям в 2025?

Госдума в третьем чтении приняла законопроект об увеличении до 10 тыс. руб. размера штрафа за неостановку по требованию инспектора ДПС. Документ, предусматривающий ряд изменений в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ), опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Штраф за неостановку по требованию инспектора будет увеличен. Фото © ТАСС / Олег Елков

Неостановка по требованию инспектора ГИБДД кроме штрафа может повлечь за собой также лишение прав на срок 1–3 месяца. А при повторном нарушении — до полугода. Если водитель попытается скрыться, к нему кроме штрафа могут быть применены более серьёзные санкции: арест до 15 суток или обязательные работы от 40 до 120 часов. При оказании сопротивления правоохранители могут заблокировать автомобиль нарушителя, а в исключительных случаях — применить силу.

Возникает вопрос: а как быть в ситуации, если автовладелец не заметил сигнал инспектора? Автоюрист Лев Воропаев отмечает, что обычно доводами из серии «не заметил сигнал сотрудника ГИБДД» пользуются водители, желающие уйти от ответственности:

— У суда нет оснований не доверять сотруднику ГИБДД, так как он представитель правоохранительных органов. Штраф за неостановку может быть отменён, если водитель предоставит суду неоспоримые доказательства, такие как видеозапись с регистратора. На практике чаще всего водители заявляют, что ничего не видели, если хотели скрыться от инспектора, например, в случае нахождения за рулём пьяными, — пояснил Лев Воропаев в беседе с Life.ru.

Новые штрафы за шумные авто: кому придётся платить больше?

Ко второму чтению готовится законопроект о повышении штрафов для водителей слишком шумных транспортных средств. Согласно проекту, минимальные штрафы за превышение допустимого уровня шума должны составить пять тысяч рублей. Но по решению региональных властей их размер может быть увеличен до 30 тыс. руб.

Повышенный транспортный налог на авто старше 15 лет: детали

На старые авто могут ввести повышенный транспортный налог. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) выступила с инициативой о повышении транспортного налога на автомобили старше 15 лет. Президент ассоциации Алексей Подщеколдин заявил, что документ находится на стадии согласования с юристами и будет готов до конца июля 2025 года. Кроме введения повышенной ставки транспортного налога для возрастных авто законопроект ещё предусматривает обязательное прохождение технического осмотра дважды в год. По мнению РОАД, эти меры помогут стимулировать россиян избавляться от старых автомобилей.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков считает, что пересадить всех на новые автомобили было бы неплохо, но такими мерами этого не добиться. По его мнению, такой законопроект получит отрицательный отзыв.

Авторы Екатерина Субботина