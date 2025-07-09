Вузы подняли цены на обучение в 2025 году — сколько стоит получить профессию С 2025 года стоимость обучения в российских вузах выросла в среднем на 12%. Причины объясняют просто: рост расходов на преподавательский состав, обновление инфраструктуры и общее повышение цен. Life.ru разбирался, сколько теперь стоит высшее образование. 9 июля, 06:01 Вузы 2025: новые расценки на контракт, дистанционку и налоговый вычет. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Какие направления в Москве в 2025 году подорожали сильнее всего?

В столичных вузах учёба обходится всё дороже. Средняя стоимость контрактного бакалавриата в 2025 году составляет:

МГУ — от 490 000 рублей в год;

ВШЭ — от 450 000 рублей;

РАНХиГС — от 400 000 рублей;

МИФИ — от 370 000 рублей;

МГИМО — от 540 000 рублей и выше.

Особенно подорожали направления в области экономики, права и IT. Вузовские общежития теперь предоставляются по конкурсному принципу, даже платникам порой не хватает мест.

Санкт-Петербург: цены ниже, но рост ощутим

В Санкт-Петербурге рост оказался чуть умереннее:

СПбГУ — от 360 000 рублей;

ИТМО — от 330 000 рублей;

Политех (СПбПУ) — от 290 000 рублей;

РГПУ им. Герцена — от 250 000 рублей.

В топе по стоимости — архитектура, медицина и международные отношения. По словам студентов, качественное дистанционное обучение предлагают пока немногие, зато цены на него примерно на 15–20% ниже, чем на очную форму.

Уфа, Новосибирск, Воронеж: сколько стоит учёба в регионах?

Дистанционка vs очное: плюсы и минусы региональных программ. Фото © ТАСС / Белинский

За пределами двух столиц образование по-прежнему доступнее. В Уфе, Новосибирске, Красноярске и Воронеже средняя стоимость бакалавриата в ведущих университетах колеблется от 140 000 до 220 000 рублей в год.

В некоторых случаях региональные вузы предлагают дистанционные программы всего за 70–90 тысяч в год — это особенно популярно среди студентов, совмещающих учёбу с работой.

Онлайн-обучение: выгодно, но не всегда признаётся

Формат онлайн-обучения после пандемии стал привычным. В 2025 году почти все крупные вузы предлагают заочное и дистанционное обучение на платной основе. Средняя цена: от 60 000 до 160 000 рублей в год в зависимости от направления.

Но важно: не все онлайн-программы дают полноценный диплом, а у работодателей до сих пор сохраняется скепсис к «удалённым» специалистам — особенно в медицине и инженерии.

Как вернуть часть денег за обучение: налоговый вычет

Если вы оплачиваете учёбу (свою или ребёнка), вы имеете право получить социальный налоговый вычет. Вернуть можно до 13% от уплаченной суммы, но не более 15 600 рублей в год за обучение взрослого и до 50 000 рублей — за ребёнка.

Авторы Кирилл Золотарев