Куда берут без ЕГЭ — варианты для тех, кто не сдавал или провалил Что делать, если не прошёл на бюджет? Где учиться с низкими баллами ЕГЭ в 2025-м: список вузов, колледжей и пошаговый план действий. 30 июня, 06:01 Низкие баллы на ЕГЭ — не повод бросать учиться дальше. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Проходной балл ЕГЭ-2025

Минимальные баллы ЕГЭ — количество баллов, необходимое для получения аттестата о среднем общем образовании и для поступления в ВУЗ. То есть это тот порог баллов, который соответствует «тройке». В 2025 году Рособрнадзор утвердил следующие минимальные баллы (по стобалльной шкале) для получения аттестата:

русский язык — 24 балла;

профильная математика — 27 баллов, базовая — не ниже тройки по пятибалльной.

Также Минобрнауки на 2025 год установило свой минимальный порог для подачи документов в подведомственные ему вузы:

русский язык и профильная математика — по 40 баллов;

обществознание — 45 баллов;

информатика — 44 балла;

иностранный язык — 30 баллов;

литература и география — по 40 баллов;

физика, биология и химия — по 39 баллов;

история — 36 баллов.

Конечно же, в самые известные и рейтинговые вузы проходной балл будет высоким. Так, в 2024 году порог для прохода на бюджет на очную форму обучения в «Плешку» (РЭУ имени Плеханова) на бакалавриат по международным экономическим отношениям составлял суммарно 299 баллов за три экзамена — по русскому языку, профильной математике и обществознанию (или географии, или истории, или иностранному языку). К тому же учитываются и индивидуальные достижения — за них могут приплюсовать максимум десять баллов. Всё равно ЕГЭ необходимо было сдать минимум на 99 баллов.

В прошлом году проходной на информатику и вычислительную технику в «Вышку» составлял 287 баллов в сумме — это за русский язык, профильную математику и информатику (или физику), в среднем это 95,6 балла за каждый экзамен.

Балл в «Бауманку» также остаётся традиционно высоким. В 2024 году проходной на прикладную математику в МГТУ за три экзамена — по русскому, профильной математике и информатике или физике — составлял 291 балл.

Медицинские вузы также имеют высокий порог по ЕГЭ. В 2024 году проходной в «третий мед» — МГМСУ имени Евдокимова — на «Лечебное дело» был 272 балла за русский, химию и биологию.

Спрос в мед всегда высокий, отсюда и высокие проходные. Фото © ТАСС / Андрей Рубцов

Что считается «низким баллом» ЕГЭ в 2025-м?

Чтобы поступить в вуз после окончания школы, нужно сдать ЕГЭ. Результаты этого экзамена используются для приёма в учебные заведения — абитуриенты с высокими баллами имеют больше шансов занять бюджетные места в престижных университетах.

К сожалению, не все набирают достаточное количество. Даже если у вас за три-четыре экзамена суммарно от 120 до 180 баллов, это уже «не топ» и считается низким результатом, с которым поступить в вуз будет сложно. Проходной балл каждый год растёт, и если в прошлом году по выбранному вами направлению он был, допустим, 200, то в этом уже спокойно может вырасти до 220. Это зависит не только от результатов ЕГЭ поступающих, но и от количества бюджетных мест, ведь каждый год оно корректируется, и не всегда в положительную сторону.

Но вы скажете, что вам говорили о совсем других, меньших числах. Вероятнее всего, вы спутали проходные и минимальные баллы. Минимальные — это то количество баллов, которое нужно набрать, чтобы получить право подать документы в учреждение или хотя бы сдать ЕГЭ по конкретному предмету. А вот проходные — это сколько было баллов у абитуриента, «проскочившего» на последнее бюджетное место.

При поступлении в колледж ЕГЭ надо сдать хотя бы на минимальный пороговый балл. Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Куда можно поступить с низкими баллами

Если по какой-то причине итоговые баллы не достигли нужного уровня, не стоит унывать. В 2025 году есть возможность поступления в некоторые учебные заведения с низкими баллами за ЕГЭ или без сдачи экзамена вовсе.

Региональные вузы с невысокими проходными баллами

Конечно, многим хочется попасть в МГУ или МГИМО, но если с экзаменами не сложилось, можно выбрать что-то попроще. Существует немало вузов, куда можно поступить с низкими баллами за ЕГЭ.

Забайкальский аграрный институт

Забайкальский аграрный институт — филиал Иркутского государственного аграрного университета имени А. А. Ежевского в Чите. Сюда можно поступить по таким направлениям, как агрономия, зоотехния, агроинженерия, экономика и управление в сельском хозяйстве, экология и природопользование. Средний балл за ЕГЭ — 41,88.

Многие вузы принимают абитуриентов с невысокими баллами. Фото © ТАСС / Наталья Шатохина

Бурятский институт инфокоммуникаций

Бурятский институт инфокоммуникаций — филиал Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики в Улан-Удэ, готовит специалистов в области связи, информационных технологий и телекоммуникаций. Средний балл за экзамен ЕГЭ — 41,35.

Курганский институт железнодорожного транспорта

Здесь готовят специалистов в сферах эксплуатации подвижного состава, автоматики и телемеханики на транспорте, строительства и обслуживания железных дорог, управления перевозками. Средний балл — 45,64.

Якутский институт водного транспорта

Якутский институт водного транспорта — филиал Сибирского государственного университета водного транспорта предлагает обучение по направлениям в сферах электроэнергетики, технологии транспортных процессов, строительства, судовождения и других областях. Средний балл здесь — 45,71.

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова

Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт имени А. К. Кортунова предлагает образовательные программы в сферах экологии, природопользования, землеустройства, лесного дела, нефтегазового дела, бизнес-информатики, экономики и менеджмента. Средний балл ЕГЭ — 47,34.

Колледжи и техникумы без ЕГЭ

Но если в вуз всё-таки поступить не получилось, можно пойти в колледж. Пойти в ссуз (среднее специальное учебное заведение) можно с аттестатом и о получении основного общего образования. Но если вы сдали ЕГЭ хотя бы по русскому и базовой математике, то с аттестатом за 11 классов вы пройдёте программу на год быстрее, чем с аттестатом за 9 классов, плюс будет больше вариантов направлений для выбора.

Поступить в колледж проще, так как конкурс там меньше, чем в высшем учебном заведении. Также преимуществом будет более быстрое получение профессии — обычно обучение там проходят за 3–4 года, вместо 5–6 лет в вузе.

Если вам кажется, что в колледжах и техникумах не на кого учиться, то спешим развеять эти заблуждения. В ссузах готовят логистов, поваров, младший медперсонал и даже геймдизайнеров, а также сварщиков, которые, кстати, при наличии высокого разряда зарабатывают очень хорошие деньги.

В некоторые колледжи можно поступить и после 11-го класса. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Платное отделение — дешевле, чем кажется

Если колледж вам не подходит и нужно поступить именно в вуз, можно рассмотреть обучение на платной основе. Такой вариант не всегда является непосильной финансовой ношей. Также следует отметить, что набор на платные места может проходить дольше, чем на бюджетные. Поэтому стоит проверить сроки подачи документов на официальном сайте учебного заведения. А ещё проходные баллы в таком случае, как правило, ниже, что даёт больше шансов абитуриентам поступить.

В столичных вузах, конечно, цены выше, но ведь не ими одними едины. Если в московских заведениях год учёбы может стоить от 100 до 900 тысяч рублей, то в регионах вполне реально найти направление за 50–100 тысяч. Согласитесь, разница ощутимая.

Но даже если у вас нет прямо сейчас нужной суммы, не расстраивайтесь. Некоторые учебные заведения предлагают рассрочку, можно платить частями. Ещё можно уточнить у родителей, нет ли у вашей семьи материнского капитала, ведь с его помощью можно не только купить квартиру или погасить ипотеку, но и оплатить учёбу ребёнка.

И есть вариант получить социальный контракт на обучение. Сумма там небольшая, до 30 тысяч рублей, на учёбу в вузе не хватит, но достаточно, чтобы пройти курсы и получить профессиональные навыки и начать работать.

Многие вузы дают рассрочку на оплату обучения. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Есть ли шансы перевестись в «нормальный» вуз позже?

Ещё можно перевестись. Но стоит разделять перевод и перепоступление. Если вам просто не нравится само заведение, где вы учитесь, вы можете перевестись в другое, не теряя при этом время, которое вы уже потратили на обучение в первом вузе, но только при условии, что вы переводитесь ровно на то же направление и программы учреждений идентичны полностью или почти, иначе придётся начинать заново. Если же вы хотите полностью сменить специальность, придётся поступать заново, как в первый раз.

Также во многих учреждениях возможен перевод после 1-го курса с платного обучения на бюджет. Для этого необходимо себя проявить: как минимум — хорошо, а лучше — на отлично закрыть все сессии. Высока вероятность, что кто-то из бюджетников завалит экзамены и его отчислят, тем самым освободится место, на которое можете претендовать вы.

Так, например, Алина Смирнова, студентка 4-го курса факультета журналистики, изначально подавала документы на бюджетное место, но не прошла по баллам и поступила на платное отделение. Чтобы перевестись на бюджет, требовалась активная научная деятельность (участие в конференциях, написание работ для научных сборников), общественная деятельность (членство в университетских организациях) и отличная учёба (не менее 70% — отметки 9–10, а остальные — не ниже 7). После второго курса Алина получила скидку на обучение в 60%, а после третьего — перешла на бюджет.

Что точно НЕ стоит делать

Главное — не паникуйте. Не стоит настраивать себя на мысль, что вы никуда не поступите, и подавать документы куда попало. Вдумчиво изучите варианты и выберите те направления и вузы, которые вам больше всего интересны.

Также не советуем брать кредит на поступление в вуз мечты, ведь велика вероятность, что вам только кажется, что это лучший для вас вариант. Прибегать к заёмным деньгам стоит, только если вы на все 100% уверены, что выбранное направление — «это то самое, ваше».

Ну и не надейтесь на случай, а всё тщательно спланируйте. Выберите приоритетные направления и заведения, а также запасные варианты, куда бы вы были не против поступить, если не пройдёте в основной вуз.

Альтернативы университету

Если результаты экзаменов оставляют желать лучшего, поступить на платное возможности нет, а специальности в колледжах вам не подходят, не стоит расстраиваться, совсем без образования вы не останетесь! Существуют различные курсы и программы, на которые можно поступить даже с минимальным количеством документов. Вы можете выбрать очное или онлайн-обучение и получить востребованную профессию, ещё и очень быстро. Главное — определиться с направлением, которое вам интересно.

Конечно, этот формат обучения платный, но цены здесь значительно ниже, чем в ссузах и вузах. Он подходит тем, кто не стремится получить диплом, а хочет быстро освоить необходимые навыки для работы. Это особенно актуально в сферах, где портфолио важнее «корочки», например, в дизайне, QA, маркетинге, SMM, а также для визажистов, парикмахеров, работников сферы обслуживания, например, бортпроводников — так, некоторые авиакомпании обучают будущих сотрудников за свой счёт. Поэтому для обучения этим профессиям можно выбрать курсы, которых в онлайн и офлайн формате очень много, главное — читайте отзывы учеников.

Можно также попробовать себя в волонтёрских программах, пройти стажировку в какой-нибудь компании и получить бесценный опыт. И ещё вариант, актуальный для парней, — это армия, где тоже есть возможность получить военную специальность.

Онлайн-образование — один из вариантов при низких баллах ЕГЭ. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Заключение

Как мы выяснили, поступить в высшее учебное заведение возможно даже при низких результатах ЕГЭ. В этом случае рекомендуем выбирать учреждения с невысоким проходным баллом, а также рассмотреть варианты платного или дистанционного обучения. Окончив 11 классов, можно также рассмотреть вариант с обучением в колледже, после окончания которого появится возможность поступления в вуз без необходимости сдачи ЕГЭ, достаточно будет пройти внутренние экзамены выбранного заведения.

Ну и можно просто пересдать экзамены.

Вариантов много, выбирайте тот, который вам ближе, и дерзайте, ведь ЕГЭ — не приговор.

Авторы Андрей Ананьев