12 самых перспективных профессий в России в 2025 году Список топ-12 самых перспективных и востребованных профессий в 2025 году в России на ближайшее будущее. Востребованные профессии для мужчин и женщин в 2025 году, список лучших профессий на удалёнке, топ колледжей и вузов — в материале Life.ru. 16 июня, 22:01 Профессии, связанные с новыми технологиями, сейчас на пике популярности. Обложка © Freepik

Рассмотрим, какие специальности и профессии будут востребованы в России в ближайшее время, на кого лучше пойти учиться парням и девушкам после окончания девятого и одиннадцатого класса, а также увидим рейтинг — топ-12 самых актуальных направлений для профессионального образования.

Профессии будущего

С каждым годом наша жизнь меняется всё быстрее и стремительнее. Появляются новые технологии и гаджеты, наука творит настоящие чудеса. Не так давно мир завоевал ИИ — искусственный интеллект, также именуемый нейросетью. Следовательно, какие-то профессии навсегда исчезают (так когда-то произошло с телефонистками), какие-то остаются, но многое изменяется в самой их сути (так, например, произошло с работой преподавателей в разных учебных заведениях); а также появляются новые профессии, о которых никогда не слышали раньше. Те профессии, которые больше не существуют, чаще всего заменяет искусственный интеллект.

Список топ-12 самых перспективных профессий в 2025 году

Вот самые востребованные профессии в 2025 году и примерные уровни заработка по ним:

Инженеры в области искусственного интеллекта. Средняя зарплата — от 250 тысяч рублей.

Средняя зарплата — от 250 тысяч рублей. DevOps-инженеры. Специалисты, отвечающие за разработку, развёртывание и поддержку ПО для бесперебойной работы команд. Медианная зарплата — 234,4 тысячи рублей.

Специалисты, отвечающие за разработку, развёртывание и поддержку ПО для бесперебойной работы команд. Медианная зарплата — 234,4 тысячи рублей. Эксперты по информационной безопасности . Специалисты по безопасности облачных платформ и мобильных решений получают от 200 тысяч рублей в месяц.

. Специалисты по безопасности облачных платформ и мобильных решений получают от 200 тысяч рублей в месяц. Архитекторы ПО . Создают системы, способные обслуживать миллионы пользователей одновременно. За такую экспертизу платят от 380 тысяч, а в масштабных проектах — до полумиллиона рублей ежемесячно.

. Создают системы, способные обслуживать миллионы пользователей одновременно. За такую экспертизу платят от 380 тысяч, а в масштабных проектах — до полумиллиона рублей ежемесячно. 1С-разработчики . Средняя зарплата — от 120 тысяч рублей.

. Средняя зарплата — от 120 тысяч рублей. Лидеры по цифровой трансформации . Специалисты на стыке бизнеса и технологий переводят бизнес-процессы в цифровой формат. Зарплата — от 180 тысяч рублей.

. Специалисты на стыке бизнеса и технологий переводят бизнес-процессы в цифровой формат. Зарплата — от 180 тысяч рублей. Разработчики Web 3.0 и блокчейна . Средняя зарплата — от 220 тысяч рублей. Особенно ценят экспертов по смарт-контрактам.

. Средняя зарплата — от 220 тысяч рублей. Особенно ценят экспертов по смарт-контрактам. Специалисты по этичному ИИ . Помогают компаниям внедрять искусственный интеллект с учётом этических норм и регуляторных требований. Зарплата — от 200 тысяч рублей.

. Помогают компаниям внедрять искусственный интеллект с учётом этических норм и регуляторных требований. Зарплата — от 200 тысяч рублей. HR-Tech-специалисты. Эксперты по цифровизации HR-процессов. Автоматизируют подбор, оценку и развитие персонала. Средняя зарплата — от 150 тысяч рублей.

Специалист по искусственному интеллекту — одна из самых востребованных профессий. Фото © Freepik

Авиационная отрасль. Развитие внутреннего авиаперевозочного рынка создаёт спрос на квалифицированных специалистов. Востребованные профессии в 2025 году в авиационной отрасли включают пилотов, инженеров, диспетчеров воздушного движения и технических специалистов.

Зарплаты специалистов:

Пилот гражданской авиации: 150 тысяч рублей.

Авиационный инженер: 120 тысяч рублей.

Диспетчер воздушного движения: 110 тысяч рублей.

Техник по обслуживанию авиадвигателей: 90 тысяч рублей.

Медицина. Медицинская отрасль продолжает развиваться, и востребованные профессии в 2025 году включают врачей в специализированных областях, таких как хирургия, кардиология и онкология. Правительство активно инвестирует в развитие здравоохранения, создавая новые рабочие места и повышая привлекательность профессий в этой сфере.

Зарплаты специалистов:

Врач-хирург: 100 тысяч рублей.

Стоматолог: 90 тысяч рублей.

Анестезиолог-реаниматолог: 85 тысяч рублей.

Кардиолог: 80 тысяч рублей.

Онколог: 75 тысяч рублей.

Нефтегазовая промышленность. Нефтегазовая отрасль остаётся фундаментом российской экономики. В условиях санкций и необходимости самостоятельной разработки месторождений востребованные профессии в 2025 году включают инженеров, геологов и технологов, способных обеспечить устойчивое производство и разработку новых запасов.

Зарплаты специалистов:

Инженер по добыче нефти и газа: 216 тысяч рублей.

Геодезист: 150 тысяч рублей.

Руководитель строительного проекта: 142 тысячи рублей.

Инженер-технолог: 130 тысяч рублей.

Многие российские колледжи и вузы учат востребованным профессиям уже сейчас. Фото © Freepik

Куда пойти учиться уже сейчас, чтобы получить хорошую профессию будущего

Справедливый вопрос, который сразу же возникает в этом контексте, на какие вузы — университеты, институты, академии — стоит обратить своё внимание будущим выпускникам школ, если они желают получить престижные и высокооплачиваемые профессии. Абитуриенты будут, скорее всего, рассматривать те учебные заведения, которые могут предложить обновлённые программы обучения по актуальным специальностям.

Куда пойти учиться после 9-го и 11-го класса

Сейчас в Москве очень много хороших колледжей, которые уже после девятого класса могут помочь освоить современную профессию.

Несколько учебных заведений, которые упоминаются в рейтингах лучших колледжей Москвы после 9-го класса:

Колледж предпринимательства № 11. Предлагает обучение по образовательным программам, например, «банковское дело», «программирование в компьютерных системах», «архитектура», «экономика и бухгалтерский учёт», «информационные системы и программирование».

Колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26. Предлагает обучение по 36 специальностям.

Политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова.

Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина. Позволяет получить образование в области IT и информационной безопасности, телекоммуникаций, радиоэлектроники и программирования.

Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно».

Московский колледж архитектуры и градостроительства. Здесь можно получить профессию в области строительства, землеустройства, робототехники, аддитивных технологий, архитектуры и ряда других отраслей.

Колледж архитектуры и строительства № 7.

Также вопрос выбора учебного заведения для получения профессии волнует и учеников, оканчивающих в 2025 году 11-й класс. Вот лишь некоторые лучшие вузы Москвы в 2025 году:

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ)

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)

Московский физико-технический институт (МФТИ-Физтех)

Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ)

Московский государственный институт международных отношений (МГИМО)

Российский университет дружбы народов (РУДН)

Московский государственный университет прикладной биотехнологии (Росбиотех)

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)

Московский политехнический университет (МПУ)

Абитуриентки в РУДН. Фото © РИА Новости / Владимир Астапкович

В список-топ лучших вузов других городов входят:

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Уральский федеральный университет (Екатеринбург)

Казанский федеральный университет

Новосибирский государственный университет

Томский государственный университет

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону)

Дальневосточный федеральный университет (Владивосток)

Карьерный рост в 2025 году

А теперь поговорим о карьерном росте в различных сферах и профессиях. 2025 год обещает быть временем значительных изменений на рынке труда. Несколько трендов, которые будут влиять на карьерный рост:

Цифровизация. Практически все сферы жизни будут ещё более интегрированы в цифровую среду. Востребованными станут специалисты, обладающие навыками работы с данными, облачными технологиями и цифровыми платформами.

Автоматизация. С развитием технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение, многие рутинные задачи будут переданы на аутсорсинг автоматизированным системам.

Бум высоких технологий. Инновации в таких областях, как биотехнологии, финтех и экология, откроют новые горизонты для карьерного роста и предпринимательства.

Импортозамещение. Ожидается увеличение интереса к локализации производства и развитию отечественных брендов. Это создаст новые рабочие места в производственном секторе и потребует от специалистов навыков в области управления цепочками поставок, логистики и маркетинга.

Авторы Софья Липень