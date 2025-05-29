Новые богачи: Почему в России бум на операторов БПЛА и сколько они получают В России растёт спрос на операторов БПЛА, как в военной сфере, так и в гражданской. Зарплаты — 100–300 тысяч рублей. Как обучиться этой профессии, сколько денег можно зарабатывать и какие сейчас есть вакансии для соискателей — в материале Life.ru. 28 мая, 21:15 Операторы дронов нужны как для фронта, так и для гражданского применения. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Александр Полегенько, © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym, Den Rozhnovsky

Зарплаты в сфере беспилотников

На госпортале «Национальные проекты РФ» проанализированы самые высокооплачиваемые специальности в сфере Беспилотных авиационных систем (БАС).

— 110 тыс. рублей — это стартовая заработная плата на линейных позициях с опытом работы от двух лет. Средний оклад рабочего персонала — 178 тыс., специалистов среднего звена — 275 тыс. Хороший уровень сохранится в ближайшие годы. Вместе с тем в отрасли высокий порог вхождения с точки зрения знаний и навыков, — говорит Алексей Степанов, глава Центра компетенций по БАС Университета 2035.

БПЛА на работе в агросфере. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Больше всех, по словам Степанова, получают продажники беспилотных услуг, программисты компьютерного зрения, разработчики бортовой электроники, конструкторы прочностных расчётов, а также непосредственно операторы дронов.

Напомним, обновлённый нацпроект «Беспилотные авиационные системы» реализуется по решению Владимира Путина с 2025 года. Цель — организация серийного выпуска дронов и непрерывная подготовка обслуживающих специалистов.

Оператор управляет дроном на стройке. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Kalinovsky

Как выучиться на пилота БПЛА

Если инженером или программистом стать с нуля в зрелом возрасте крайне сложно, то оператором дронов вполне реально. Обучение для тех, кто подписывает контракт с ВС РФ, проводится бесплатно на базах региональных ДОСААФ, вузов и колледжей. Подробная информация имеется на сайтах администраций. Полноценный курс предусматривает до 170 часов, краткий — около двух недель. Принимают почти всех в возрасте от 18 до 50 лет со школьным аттестатом, ограничений по здоровью минимум, можно без военного билета.

Образец свидетельства о прохождении курсов пилотирования БПЛА. Фото © хмао-контракт.рф

Услуги по обучение пилотированию БПЛА также оказывают частные учебные центры. Цены у них кусаются — до 239 тыс. Впрочем, можно взять сильно усечённые трёхдневные интенсивы, которые могут стоить меньше 15 тыс.

Отдельной категорией идут не сертифицированные преподаватели с сервисов профессиональных услуг: они продают обучение не целыми курсами, а по дням, или даже часам. Разброс цен впечатляет: от 750 до 45 тыс. Но, судя по отзывам, есть риск нарваться на мошенников.

Операторы дронов для фронта

Если соискатель желает найти работу пилота БПЛА в зоне боевых действий, то ему стоит идти в соцсети и на специализированные платформы бесплатных объявлений — там сотни вакансий непосредственно от военкоматов, армейских подразделений и структур Минобороны. Условия плюс/минус одинаковые: подписываешь годовой контракт, получаешь единоразово подъёмные от двух млн и ежемесячно зарплату от 250 тыс., всего за год выходит около 5–7 млн — цифры разнятся в зависимости от регионов.

Также корреспондент Life.ru заметил вакансии пилотов БПЛА в Африке, но там требуются уже состоявшиеся асы.

В зоне СВО оператор дронов может заработать до 7 млн рублей за год.Фото © ТАСС /Александр Полегенько

В каких ещё сферах востребованы операторы БПЛА

На популярном портале поиска работы можно найти четыре десятка вакансий пилотов БПЛА. Самый высокооплачиваемый оффер опубликовало тамбовское Министерство труда — от 210 тыс. за месяц. В обязанности входит обслуживание и пилотирование дрона, однако подробности, что надо будет им делать, не сообщаются. Странно, что опыт не нужен, достаточно обучаемости и ответственности. Если присмотреться, условия тяжёлые: вахта на 30 смен по 12 часов, график 6/1. Такое же объявление с аналогичной зарплатой разместило Смоленское областное ГКУ «Центр занятости Руднянского района». Вероятно, в обоих случаях речь о службе по контракту, но чиновники по какой-то причине решили это скрыть.

Чуть меньше зарплату, от 180 тыс., предлагает группа компаний «Миррико», которая занимается обслуживанием топливно-энергетического комплекса страны. Придётся управлять беспилотным воздушным судном весом до 650 кг и выполнять некие авиахимические работы на пятимесячной вахте в Казани. Высшее техническое образование обязательно, а вот опыт лишь будет преимуществом.

Сельскохозяйственный агродрон dji. Фото © ТАСС / dpa/picture-alliance/Harald Tittel

Много предложений размещают производители дронов, им требуются пилоты-испытатели, который смогут вскрыть неисправности. Зарплаты идентичны почти во всех регионах страны — от 120 тыс. В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане от соискателей ждут опыт в боевом применении разведывательных FPV-систем и тяжёлых дронов со сбросами. В петербургском «Аэродине» хотят знание автопилотов разных семейств. В столичном «Кингро» ищут людей с навыками в геодезии. Выделяется оффер московского «Альбатроса», где предлагают меньше всех, от 70 тыс., но спрашивают и английский язык, и умение пилотировать в условиях РЭБ.

Не меньше вакансий у агрохолдингов, но оклады там ниже. Самый скромный, до 60 тыс. в месяц, предлагает кубанский производитель яблок «Южные земли», который ищет оператора дрона-опрыскивателя удобрениями для работы в полях Абинска. Обязанности: техобслуживание робота, внесение траекторий движения, контроль. Требований никаких, рабочая неделя шестидневная. До 75 тыс. за ту же работу обещает рязанская компания «АгроИнвестГрупп», до 113 тыс. — калининградская «Долгов Агро», до 150 тыс. — казанская «Майнагро», но в этих компаниях уже необходим стаж.

Курсы подготовки для бойцов-контрактников в Татарстане. Фото © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Есть и более экзотические варианты. «Купинскому рыбокомбинату» требуются операторы тепловизионных дронов MAVIC 30T (5500 в день, плюс общежитие); подмосковный Главгосстройнадзор приглашает пилота БПЛА для выполнения съёмок недвижимости и составление ортофотоплана (до 120 тыс.); «Россети» возьмут в штат спеца БПЛА для обследования воздушных линий электропередачи; морская инженерная компания «Фертоинг» и логистическая «Газпромнефть- Снабжение» ищут геодезиста и оператора в одном флаконе.

А вы бы сменили свою работу на оператора БПЛА? 0 С удовольствием, но если меня бесплатно обучат У меня плохо с техникой, я не смогу управлять дроном Я готов стать оператором БПЛА, если мне предложат большую зарплату

Авторы Пётр Егоров