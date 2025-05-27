Как Литва и Польша милитаризировали Сувалкский коридор из-за «российской угрозы», а теперь у местных жителей паника После того как Германия, Британия, Франция и США решили поставлять Киеву дальнобойные ракеты, жители Сувалкского коридора начали покидать регион. Зачем поляки и литовцы сами выдумали «российскую угрозу» — в материале Life.ru. 27 мая, 13:15 Страны Прибалтики и Польша готовятся к войне с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BPTU

Миграция из Сувалкского коридора

К регионам, находящимся в Сувалкском коридоре, можно отнести Мариямпольский и Алитусский уезды Литвы. Для НАТО он имеет стратегическое значение — дороги из Польши в страны Прибалтики. Вместе с этим он разделяет российскую Калининградскую область и Белоруссию.

Из населённых пунктов, относящихся к Сувалкскому коридору, началась массовая миграция. Местные жители заявляют, что не хотят попасть под удар первыми. Действительно, российское вооружение может полностью покрыть данный участок. Например, СУА 2С19 «Мста-С» может поражать цели на расстоянии до 30 километров, а РСЗО «Град» — до 35 километров. Если учитывать ещё наши дроны и ФАБ с УМПК, то Сувалкский коридор накрывается полностью.

В России ничего не говорят о возможном освобождении этой области, хотя, действительно, этот участок помог бы связать Калининград с остальной страной. В Европе же наводят панику. Бывший заместитель начальника Генерального штаба Войска Польского генерал Леон Коморницкий утверждает, что у Москвы уже есть план по этому региону.

— Россия будет стремиться разблокировать доступ к Калининградской области и соединить этот анклав с российской территорией. Эта цель является элементом стратегических планов российских генералов и политиков. Они не могут смириться с нынешним положением, — сообщил он в эфире TOK FM в марте.

Но для прибалтийских стран никакого утешения в виде НАТО может и не быть. Единственным спасением он видит создание военного альянса, в который должны войти Польша, Турция, Румыния, Швеция и Финляндия.

— Раскол в НАТО усугубляется. Какая из западноевропейских стран готова выйти из зоны комфорта и вступить в войну с Россией? На мой взгляд, такой готовности нет ни в Западной Европе, ни в Польше, — отметил генерал.

Сувалкский коридор. Фото © Life.ru

Укрепление Сувалкского коридора

В Литве не скрывают, что готовятся к вооружённому конфликту с Россией, поэтому проводят обустройство приграничных регионов. В частности, Вильнюс решил заняться логистикой.

— Дороги имеют решающее значение для нас с точки зрения безопасности и обороны. Они всегда были частью нашего военно-гражданского планирования как ключевые наземные маршруты для поддержки союзников во время кризиса, — рассказал Politico в апреле заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас.

В районе Сувалкского коридора регулярно проводятся учения. Так, в 2024 году польские военные тренировались в рамках учений «Блотняк-2024».

— Военнослужащие ВС Польши в ходе тренировки организовали рубеж условной обороны вдоль коридора и вели усиленную разведку в районе. Другими словами, поляки провели комплексную разведку нашей активности вдоль границы под предлогом учения, — пишет канал «Рыбарь».

Кто готов защитить Сувалкский коридор

Учитывая, что Сувалкский коридор находится на границе Польши и Литвы, то и вся тяжесть возможных боевых действий может лечь на плечи их армий. По данным Global Firepower, в Вооружённых силах Польши занято около 200 тысяч человек, на ходу 430 танков, 137 установок РСЗО, 335 самолётов и вертолётов. У Войска Литовского ситуация ещё хуже. У них всего 23 тысячи человек, три вертолёта и три самолёта, нет танков и РСЗО, но есть 13 САУ.

Сувалкский коридор имеет стратегическое значение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rokas Tenys

Для сравнения: только в зоне специальной военной операции Россия задействовала 617 тысяч человек. И показатели по боевой технике также превосходят Польшу и Литву. Поэтому в случае конфликта никакой защиты не будет, а только временное сдерживание.

Авторы Даниил Черных