Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 мая, 22:00

«Мы не хотим быть первыми!»: Паника охватила жителей Сувалкского коридора после слов Мерца

Bild: Жители Сувалкского коридора массово покидают дома после заявлений Мерца

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

На границе Литвы и Польши фиксируется массовый отток населения — местные жители спешно покидают регион Сувалкского коридора. Причиной стала резко обострившаяся обстановка после громких заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойные удары по территории России. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — заявил один из беженцев.

По данным издания, жители региона всерьёз обеспокоены возможным развитием ситуации. На фоне усиливающейся тревожности люди покидают свои дома, хотя официальной эвакуации не объявлено ни в Польше, ни в Литве.

Сувалкский коридор находится на границе между Литвой и Польшей и считается потенциально уязвимым местом НАТО. В случае вооружённого конфликта его захват может привести к полной изоляции Прибалтики от остального альянса.

«Опасное решение»: В Кремле прокомментировали снятие ограничений на удары по РФ
«Опасное решение»: В Кремле прокомментировали снятие ограничений на удары по РФ

Ранее сообщалось, что Литва намерена усилить оборону Сувалкского коридора на фоне опасений возможной агрессии со стороны России. Совместно с Польшей страна развивает военную инфраструктуру и модернизирует ключевые трассы и железнодорожные линии. Со своей стороны, в Минске заявили, что размещённые в регионе войска НАТО могут остаться там надолго.

Андрей Васильев
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • Польша
  • Литва
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar