«Мы не хотим быть первыми!»: Паника охватила жителей Сувалкского коридора после слов Мерца

На границе Литвы и Польши фиксируется массовый отток населения — местные жители спешно покидают регион Сувалкского коридора. Причиной стала резко обострившаяся обстановка после громких заявлений канцлера Германии Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальнобойные удары по территории России. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

«Мы не хотим быть первыми, по кому ударят», — заявил один из беженцев.

По данным издания, жители региона всерьёз обеспокоены возможным развитием ситуации. На фоне усиливающейся тревожности люди покидают свои дома, хотя официальной эвакуации не объявлено ни в Польше, ни в Литве.