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6 мая, 02:09

МИД Белоруссии допустил, что НАТО оставит контингент в Сувалкском коридоре

Солдаты НАТО на учениях. Обложка © X / NATO

Солдаты НАТО на учениях. Обложка © X / NATO

В Минске допускают, что дислоцированный в Сувалкском коридоре для учений военный контингент НАТО может остаться там на постоянной основе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

"Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу", — приводит слова министра РИА "Новости".

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Алейник напомнил о словах польского коллеги, который призвал создать тяжёлую бригаду для быстрого реагирования на ситуации в соседних странах.

"Вдумайтесь в смысл сказанного. И это говорит министр иностранных дел, а не обороны", — указал глава МИД Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Польша перебросит военную технику к границе России из-за учений НАТО Steadfast Defender 2024. Их кульминация проходит в эти дни в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств.

Артур Лапсаков
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