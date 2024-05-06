МИД Белоруссии допустил, что НАТО оставит контингент в Сувалкском коридоре
Солдаты НАТО на учениях. Обложка © X / NATO
В Минске допускают, что дислоцированный в Сувалкском коридоре для учений военный контингент НАТО может остаться там на постоянной основе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.
"Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу", — приводит слова министра РИА "Новости".
Алейник напомнил о словах польского коллеги, который призвал создать тяжёлую бригаду для быстрого реагирования на ситуации в соседних странах.
"Вдумайтесь в смысл сказанного. И это говорит министр иностранных дел, а не обороны", — указал глава МИД Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Польша перебросит военную технику к границе России из-за учений НАТО Steadfast Defender 2024. Их кульминация проходит в эти дни в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств.