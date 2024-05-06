МИД Белоруссии допустил, что НАТО оставит контингент в Сувалкском коридоре

В Минске допускают, что дислоцированный в Сувалкском коридоре для учений военный контингент НАТО может остаться там на постоянной основе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

"Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу", — приводит слова министра РИА "Новости".

Алейник напомнил о словах польского коллеги, который призвал создать тяжёлую бригаду для быстрого реагирования на ситуации в соседних странах.

"Вдумайтесь в смысл сказанного. И это говорит министр иностранных дел, а не обороны", — указал глава МИД Белоруссии.