Польша перебросит военную технику к границе России из-за учений НАТО

Польские Вооружённые силы в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024 запланировали масштабную переброску военной техники на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью России. Об этом сообщило командование польской армии.

"Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как на дорогах могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств", — предупредило ведомство в соцсети X.