Польша перебросит военную технику к границе России из-за учений НАТО
Польские Вооружённые силы в связи с учениями НАТО Steadfast Defender 2024 запланировали масштабную переброску военной техники на север страны, в том числе к границам с Калининградской областью России. Об этом сообщило командование польской армии.
"Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как на дорогах могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая в районах Западно-Поморского, Поморского и Варминьско-Мазурского воеводств", — предупредило ведомство в соцсети X.
В учениях Steadfast Defender 2024 НАТО задействует около 50 боевых кораблей, 80 самолётов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка, а также порядка 90 тысяч военнослужащих. Манёвры будут проводиться в странах Балтии, Польше и Германии. Планируется сымитировать начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения России. В Кремле уже заявили, что Москва начавшиеся в Европе военные манёвры воспринимает как угрозу.