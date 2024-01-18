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НАТО сымитирует начало третьей мировой против России во время учений

ABC: НАТО запланировала учения, имитирующие начало третьей мировой войны

18 января, 14:44
Военные учения НАТО Saber Junction 23 в Германии. Обложка © ТАСС / EPA / ANNA SZILAGYI

Военные учения НАТО Saber Junction 23 в Германии. Обложка © ТАСС / EPA / ANNA SZILAGYI

Страны НАТО на учениях Steadfast Defender ("Стойкий защитник") намерены отработать действия на случай начала третьей мировой войны. При этом предполагаемый противник очень похож на Россию, сообщает испанское издание ABC.

"Они сымитируют начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией", — уточняется в публикации.

В тренировках предполагается задействовать почти 40 тысяч военных из всех натовских стран, а также из Швеции, которая близка к вступлению в альянс. Манёвры состоятся на следующей неделе на полигонах в Германии, Польше, Прибалтике и в Северном море. В них примет участие около 90 тысяч военнослужащих. Ранее в МИД РФ заявили, что учения Североатлантического альянса носят провокационный и агрессивный характер.

Сенатор Климов сравнил очередные учения НАТО с подливаемым в огонь бензином
Сенатор Климов сравнил очередные учения НАТО с подливаемым в огонь бензином

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что мир никогда ещё не был настолько близок к началу третьей мировой войны, как сейчас. По его словам, Соединённые Штаты при Байдене превратились в слабое государство, с чьим мнением никто не хочет считаться. При этом Россия не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но готова к этому, подчёркивал президент РФ Владимир Путин.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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