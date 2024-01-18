НАТО сымитирует начало третьей мировой против России во время учений

Страны НАТО на учениях Steadfast Defender ("Стойкий защитник") намерены отработать действия на случай начала третьей мировой войны. При этом предполагаемый противник очень похож на Россию, сообщает испанское издание ABC.

"Они сымитируют начало третьей мировой войны после предполагаемого нападения на одного из членов НАТО вымышленного противника по имени Occasus, который имеет большое сходство с Россией", — уточняется в публикации.

В тренировках предполагается задействовать почти 40 тысяч военных из всех натовских стран, а также из Швеции, которая близка к вступлению в альянс. Манёвры состоятся на следующей неделе на полигонах в Германии, Польше, Прибалтике и в Северном море. В них примет участие около 90 тысяч военнослужащих. Ранее в МИД РФ заявили, что учения Североатлантического альянса носят провокационный и агрессивный характер.