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29 июля, 21:07

Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО

Путин: Россия готова к столкновению с НАТО, но этого никто не хочет

Россия не хочет прямого столкновения с НАТО, однако страна готова к любому развитию событий. Как рассказал президент Владимир Путин, РФ в своё время по инициативе США создала механизм для предотвращения данных конфликтов.

"Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в своё время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определённых подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

По словам главы государства, данный факт говорит о том, что российская сторона не хочет никаких столкновений.

"Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы", — подчеркнул президент.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что для России имеет принципиальное значение нейтральный статус Украины. Москва не понимает стремления Запада втянуть Киев в НАТО, подчеркнул он.

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Unsplash

Александр Юнашев
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