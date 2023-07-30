Путин заявил о готовности России к столкновению с НАТО

Россия не хочет прямого столкновения с НАТО, однако страна готова к любому развитию событий. Как рассказал президент Владимир Путин, РФ в своё время по инициативе США создала механизм для предотвращения данных конфликтов.

"Мы всегда готовы к любому сценарию. Но этого никто не хочет. И по инициативе американской стороны в своё время мы создали специальный механизм для предотвращения этих конфликтов. У нас напрямую наши руководители определённых подразделений друг с другом общаются и имеют возможность проконсультироваться по любой кризисной ситуации", — заявил Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита Россия – Африка.

По словам главы государства, данный факт говорит о том, что российская сторона не хочет никаких столкновений.

"Но если кто-то захочет — не мы — но мы готовы", — подчеркнул президент.