Посол России заявил, что США и НАТО толкают мир к войне

"У меня такое ощущение, что Соединённые Штаты Америки и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас всё время проверяют, как мы отнесёмся к той или иной провокации", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".