Посол России заявил, что США и НАТО толкают мир к войне
Посол Антонов: США и НАТО активно провоцируют Россию и толкают мир к войне
Соединённые Штаты и НАТО своими действиями подталкивают мир к третьей мировой войне, провоцируя Россию в разных частях света. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
"У меня такое ощущение, что Соединённые Штаты Америки и НАТО толкают мир к войне. Провоцируют нас. Если вы посмотрите на различные регионы мира, вы увидите, что нас всё время проверяют, как мы отнесёмся к той или иной провокации", — сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
Киев по-прежнему добивается вступления НАТО в конфликт с Россией, и одна из причин — нехватка солдат ВСУ. Политолог Дмитрий Родионов в колонке для Лайфа рассказал о том, пойдут ли солдаты НАТО воевать за Украину или Западу придётся мириться с Россией.
ТАСС / АР / Patrick Semansky