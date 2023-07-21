Как ВСУ хочет затянуть в бои против России поляков и прибалтов Политолог Дмитрий Родионов — о том, что ВСУ испытывают нехватку солдат и поэтому Киев добивается вступления НАТО в конфликт с Россией. 38956 38956 Как Киев добивается вступления НАТО в конфликт с Россией. Обложка © ТАСС / AP / Vadim Ghirda

По словам бывшего американского разведчика Скотта Риттера, молодые мужчины на Украине боятся выходить из дома, так как их могут забрать в военкомат прямо с улицы, и единственный выход для Киева — вмешательство НАТО.

"Украина желает, чтобы мир совершил суицид ради неё", — резюмировал он, отметив, однако, что альянс понимает, что это будет началом третьей мировой войны.

Вот ещё бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорит о том, что российские военные уничтожили большую часть обученных и опытных отрядов украинских вооружённых сил.

Большинство солдат украинской армии, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены. Фото © Getty Images / Scott Peterson

"Большинство солдат украинской армии, которые были действительно обучены и имели хоть какой-то опыт, погибли или были ранены. И украинцы так и не смогли оправиться от этих потерь", — сказал он, назвав это ударом для ВСУ, от которого они до сих пор не восстановились.

Любые попытки быстро восполнить ряды украинских войск, по его словам, практически невозможны, так как они просто не успеют подготовить солдат для отправки их на передовую с должными знаниями ведения боя.

"Урок этого украинского фиаско заключается в том, что нельзя формировать эффективные вооружённые силы на ходу. <...> Украина сейчас находится в худшем положении, чем была с самого начала конфликта", — резюмировал он.

В каком положении оказалась армия Украины

Впрочем, едва ли украинское командование будет "заморачиваться" подготовкой новых подразделений, на это практически нет времени. Зато есть ещё мобилизационный ресурс, который можно сразу бросить в бой без всякой подготовки. Можно предположить, что ни в Киеве, ни на Западе никто давно не верит в возможность победы над Россией на поле боя (а провальный контрнаступ доказал это даже тем, кто до последнего сомневался), и задача состоит просто в том, чтобы не дать ВС РФ самим перейти в наступление, то есть в затягивании времени для того, чтобы истощить Россию.

Едва ли украинское командование будет "заморачиваться" подготовкой новых подразделений, на это практически нет времени. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

При этом с потерями никто не считается. Это, по сути, тактика "забрасывания трупами". Ничего нового тут нет, мы всё это уже видели во время абсолютно бессмысленной в военном плане, но важной с точки зрения пиара обороны ВСУ Артёмовска, в ходе которой, по словам Алексея Марочко, в день гибло до батальона (в ВСУ батальон — это 400–800 человек), а среднестатистический боец ВСУ жил около четырёх часов.

Можно, конечно, сказать, что Риттер и Макгрегор — известные "хайпожоры", специализирующиеся на громких заявлениях по Украине, которые явно не нравятся киевскому руководству. Однако они оба раскрывают секрет Полишинеля.

Не нужно иметь доступ к статистике, чтобы понимать, что потери украинской армии чудовищны. Не нужно даже самому бывать на фронте и видеть всё своими глазами. Достаточно зайти в Интернет и увидеть ежедневно появляющиеся ролики с кладбищами по всей Украине, переполненными свежими братскими могилами. Недавно возле одного из погостов в Ивано-Франковске появился … прокат самокатов. По словам мэра города, это связано с тем, что война значительно его расширила. Комментарии, думаю, излишни.

Уже традиционными стали приходящие со всей Украины ролики об облавах на улицах, на которых мужчинам призывного возраста вручают повестки в магазинах, в пробках на дорогах, просто подходят и забирают, зачастую с применением насилия, — это яркое свидетельство того, что потребность в "пушечном мясе" продолжает расти и начинают хватать всех, кто ещё способен держать ружьё. Привычными уже стали рейды по чердакам и подвалам, где некоторые скрываются от призыва. Только разве что квартиры пока не вскрывают, но, думаю, и это впереди.

Какие потери понесли ВСУ

Точные цифры потерь, скорее всего, мы не узнаем никогда. Только приблизительные, да и то — после окончания боевых действий, когда кто-то возьмёт на себя труд их сосчитать и об этом на Украине (или на той территории, что будет на её месте) можно будет говорить вслух. То, что военно-политическое руководство страны, ведущей войну, скрывает реальную цифру потерь — это нормальная ситуация. Но можно скрыть цифры, а не масштаб, который и так понятен.

Точные цифры потерь, скорее всего, мы не узнаем никогда. Фото © Getty Images / Anadolu Agency

Если уж говорить о цифрах, больше года назад американский генерал-лейтенант Стивен Твитти призывал Киев немедленно начать переговоры с Россией, поскольку боевые потери ВСУ достигли отметки в 200 000 человек. Честно говоря, даже тогда эта цифра казалась сомнительной. Тот факт, что Украина всё ещё продолжает сопротивляться, говорит о том, что это было явное преувеличение.

Куда более правдоподобную цифру спустя полгода назвала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен — сто тысяч по состоянию на октябрь. Правда, на неё сразу накинулись, мол, не имеет она права разглашать подобные сведения. Позже видео её выступления было подредактировано. Оказалось, что сто тысяч — это всего потери, включая раненых. Но, как говорится, слово не воробей.

В январе 2023-го турецкая Hurseda Haber, со ссылкой на якобы данные разведки Израиля, озвучила новую цифру — 157 тысяч — именно погибших.

А затем был Артёмовск (Бахмут), название которого стало нарицательным именем для обозначения бессмысленной утилизации на поле боя большого количества людей.

Если взять общую длительность боёв за Артёмовск — 11 месяцев 19 дней, или нет, если даже взять период с января по май — период наиболее острых боёв — и взять на веру, что в день там гибло минимум 500 бойцов ВСУ, выходит, что только там должно было погибнуть 75 тысяч человек! Если сложить это с приблизительными цифрами предыдущих потерь, получится 200 с лишним! Большинство экспертов как раз называют цифры в диапазоне от 220 до 250 тысяч!

Ещё интересная математика. Согласно данным опроса, недавно проведённого Киевским международным институтом социологии (КМИС), 78% жителей Украины имеют друзей или родственников, погибших или раненных в ходе СВО, из них 63% имеют как минимум одного убитого родственника либо друга. Тот факт, что абсолютное большинство украинцев боевые действия затронули непосредственно, также говорит в пользу того, что реальные цифры потерь могут быть куда более значительными, чем озвучиваемые даже неофициально.

И вот ещё. Тот же Макгрегор недавно заявил, что западные украинцы отказываются вступать в ряды ВСУ и массово дезертируют на запорожском направлении. Учитывая, что западэнцы, ещё начиная с 2014-го, не особо шли на фронт, да и призывали в большинстве случаев именно выходцев из Восточной и Центральной Украины, можно предполагать, что из западных областей страны начали призывать куда более массово, а это значит, что больше просто некого.

Есть ещё один ресурс — уехавшие за границу. Таковых в Европе около 8 миллионов. Среди которых обязательно наберётся пара миллионов боеспособных мужчин. Но их надо ещё заполучить. Сейчас МИД Украины готовит соответствующие списки для стран ЕС, чуть ли не через Интерпол планирует возвращать мужчин призывного возраста. Сомнительно, что "улов" окажется слишком большим, но, с учётом ещё находящихся на Украине, можно смело предположить, что ещё пару миллионов потенциальных солдат киевский режим "наскребёт по сусекам". Разумеется, все они обречены, но Киеву ведь надо просто тянуть время.

Кто будет воевать за Украину

А что дальше? А дальше пойдут солдаты НАТО. Риттер прав, Зеленскому хотелось бы, чтобы солдаты альянса уже сегодня отправились воевать с Россией, но пока этого не будет. Конфликт на Украине является лучшей инвестицией США, заявил недавно экс-морпех и аналитик по вопросам геополитики Брайан Берлетик, поскольку они сражаются с одним из своих главных противников без необходимости проливать американскую кровь. Запад будет вести свой опосредованный конфликт с Россией на Украине до последнего украинца, убеждён он.

Зеленскому хотелось бы, чтобы солдаты альянса уже сегодня отправились воевать с Россией, но пока этого не будет. Фото © Getty Images / NurPhoto

Так или иначе, украинцы рано или поздно всё же закончатся и Западу придётся или продолжать конфликт, или мириться с Россией. К последнему он явно не готов. И тут как нельзя пригодятся поляки и прибалты, которых, очевидно, готовят на роль "новых украинцев". Они, кстати, уже воюют. Те же поляки с начала СВО держат лидирующие позиции по количеству наёмников на Украине. К тому же в Незалежной принят закон, разрешающий полякам работать в украинских силовых ведомствах. В один прекрасный момент мы просто не услышим больше на фронте украинской речи, её заменит польская.

Ну, а потом… впрочем, едва ли в США задумываются на такую перспективу. В потенциале — вся Европа, которую они готовы превратить в поле боя и расходный материал для войны с Россией…

Авторы Дмитрий Родионов