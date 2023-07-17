Бросок на Киев или польская интервенция в Белоруссию: Чего опасаются Киев и Варшава от ЧВК "Вагнер" Политолог Дмитрий Родионов — о том, как может начаться война России с НАТО из-за Польши и Украины. 24553 24553 Польские пограничники у нового забора на польско-белорусской границе. Обложка © Getty Images / NurPhoto / Artur Widak

Власти Польши внимательно следят за ситуацией с ЧВК "Вагнер" на территории Белоруссии, заявил статс-секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

"Первые бойцы уже прибыли, сейчас их может быть несколько сотен. Варшава следит за ситуацией", — рассказал он.

По его словам, вагнеровцы разместились в полевых лагерях и приступили к обучению белорусских военных. Польские спецслужбы наблюдают за ситуацией, чтобы выяснить, сколько бойцов "Вагнера" окажется в соседней стране.

Чем "Вагнер" напугал поляков

Палаточный лагерь для возможного размещения бойцов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии. Фото © ТАСС / Наталья Таланова

25 тысяч бойцов наиболее боеспособной военной группировки России, прошедших горнило войн в Сирии и на Украине, — безусловно, серьёзная сила. Но не для того, чтобы нападать на страну НАТО. Да и в принципе Белоруссия не планирует ни на кого нападать, чего не скажешь о той же Польше, которая не только угрожает Минску, но и активно лезет в белорусские внутренние дела, выступая главным драйвером попыток госпереворота там, укрывая беглых преступников. Так что как раз защита Белоруссии точно не помешает, тем более что Польша не одна, есть ещё страны Прибалтики, да и та же Украина на юге, от представителей которой также регулярно звучат угрозы в адрес Минска.

Тем не менее в Варшаве забеспокоились. И, кстати, не только в Варшаве. По словам белорусского президента Александра Лукашенко, после появления информации о нахождении в его стране основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина и его бойцов ему поступил "вал звонков" от мировых лидеров. Кто именно звонил — он не уточнил. Но очевидно, что ситуация как минимум не осталась без внимания западных лидеров. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что угрозы для НАТО нет, а в Польше решили "укрепить границу".

Так чего они боятся, если Минск не собирается на них нападать и им это прекрасно известно?

"Музыканты" срывают планы Польши

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (Бахмуте). Фото © ТАСС / Спринчак Валентин

В первую очередь того, что собственные планы нападения на Белоруссию или попытки организовать там переворот придётся корректировать. "Вагнер" — это приблизительно треть белорусской армии, а если говорить о качественных характеристиках, то речь идёт о многократном её усилении. Расклад сильно изменился. Конечно, и раньше потенциальному противнику трудно было рассчитывать на лёгкую прогулку по Белоруссии, ведь в случае нападения на неё немедленно вмешалась бы Россия. Но Россия занята Украиной, да и для переброски войск нужно время. А теперь перебрасывать ничего не нужно, у Белоруссии всё есть на собственной территории.

"Вагнер" может оказаться на Украине

Бойцы ЧВК "Вагнер" во время событий в Ростове-на-Дону. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Но главное, чего на Западе опасаются, — это переход вагнеровцами украинской границы. Как минимум речь может идти о проникновении ДРГ, в "Вагнере" полно лучших в мире спецов по диверсионно-разведывательным операциям, каковых никогда не было в армии Белоруссии.

Как максимум это может быть полноценное наступление на Киев и Сумы с севера. Такая перспектива, безусловно, нервирует Киев и его западных покровителей, ведь это может и резко изменить ход боевых действий не в пользу Украины, и создать угрозу её столице. Теперь ВСУ нужно укреплять границу, а для этого неизбежно придётся снимать подразделения с основного фронта, что может окончательно похоронить надежды на успех контрнаступления.

Единственный способ избежать образования дыр — срочно подготовить новые подразделения для продолжения наступательных действий, а это человеческий ресурс, с которым у Киева известные проблемы, и время, которого у Киева просто нет.

Очевидно, в этой ситуации у украинского командования (вернее, у натовских военных стратегов, которые разрабатывают для Киева планы ведения войны) остаётся совсем немного вариантов действий. Один из которых — нанесение превентивного удара по территории Белоруссии. Это, кстати, очень даже соответствует "хотелкам" Польши, которая давно сделала бы это, если бы её хозяева дали добро.

Решить "проблему" Польша может — напав на Белоруссию

Первая партия приобретённых Варшавой у Вашингтона американских танков Abrams. Июнь 2023 года. Фото © ТАСС / EPA / Marcin Bielecki

Разговоры о возможности нападения Польши на Белоруссию ведутся давно — ещё со времён миграционного кризиса, когда любая провокация могла бы стать поводом для перехода польскими военными границы. Но они не решились тогда, не решились и позже, когда началась специальная военная операция и у России оказались в определённой степени связаны руки.

Сегодня ситуация такова, что медлить уже нельзя. В самое ближайшее время будет завершено развёртывание подразделений "Вагнера", российские бойцы уже приступили к обучению белорусских. К чему их готовят, думают сейчас в Киеве, Варшаве, Берлине, Брюсселе, Вашингтоне. Не к тому ли, чего они больше всего опасаются?

Ещё одна причина спешить — атомное оружие. 1 июля должно было быть завершено строительство хранилища. Где оно находится, какое именно оружие, в каком количестве и когда будет поставлено на боевое дежурство — мы не знаем, и они не знают. В любом случае часики тикают, окно возможностей закрывается.

Ещё одним триггером атаки на Белоруссию могут стать окончательный срыв украинского контрнаступления и переход в контрнаступление уже российских войск. В этом случае им уже нечего будет терять в плане недопустимости переброски войск с фронта. Да, в общем, совсем терять нечего будет. Открытие второго фронта в Белоруссии станет единственным шансом.

Учения "Анаконда-23" при участии Польши, США, Румынии и Словении прошли в мае 2023 года. Фото © Getty Images / NurPhoto / Artur Widak

Кстати, нечего терять будет уже и Западу, ведь там дали понять на прошедшем на прошлой неделе саммите НАТО, что победа России для них абсолютно не приемлема. А значит, стоит ожидать и отчаянных ходов, таких как нападение на Белоруссию не только силами ВСУ, но и армией страны НАТО — Польши.

Бывший советник главы Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор, напомню, не раз предупреждал, что в случае очевидного краха ВСУ США могут решиться на открытую интервенцию на Западную Украину в качестве последней надежды. Так что Белоруссия может стать не единственной территорией войны НАТО против России, которая уже выглядит неизбежной. Предлогом для её начала вполне сгодится появление "Вагнера" у восточного фланга НАТО.

Авторы Дмитрий Родионов