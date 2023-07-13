На какие регионы России планирует напасть НАТО Какое время потребуется для формирования условий для нового контингента в Европе, кто сейчас борется за контракт и какие армии могут стать основой этих соединений. 71870 71870 Польский и американские солдаты во время совместных учений в мае 2023 года в Польше. Обложка © Getty Images / NurPhoto / Artur Widak

На саммите в Вильнюсе лидеры НАТО утвердили план развёртывания 300 тыс. военных на восточном фланге альянса. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Если до этого такие страны, как Франция, Германия, и ещё ряд были против, то мероприятие в Литве вынудило их согласиться, считают эксперты. Не секрет, что оборонительный функционал может легко быть переведён в наступательный для нападения на Белоруссию или Калининградскую область.

— Союзники утвердили самый полный план обороны с конца холодной войны, чтобы бороться с главными угрозами — Россией и терроризмом. В соответствии с нашими планами, 300 тыс. человек — это войска высокой готовности. Мы имеем также средства сдерживания и защиты. Мы согласовали оборонный план, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить инвестиции в оборону, — отметил Столтенберг.

Подобные планы обсуждаются в Европе давно и входят в натовскую "Стратегию-2030". Вашингтону удалось методично "додавить" несогласных в Европе, и теперь на создание условий для баз, полигонов, штабов и прочей инфраструктуры Североатлантический альянс начнёт выделять финансирование.

— Речь идёт об имплементации решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде прошлым летом, по созданию на восточном фланге военного блока "дополнительных боеспособных сил, которые будут наращиваться из существующих подразделений до размера бригад там и тогда, где и когда это потребуется", — напоминает политолог Дмитрий Родионов.

За несколько месяцев до того на саммите в Брюсселе было принято решение о переброске на восточный фланг 40 тыс. военнослужащих с формированием в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии четырёх многонациональных боевых групп. А ещё раньше, буквально накануне начала СВО, Байден объявил о переводе в страны Прибалтики 800 военнослужащих из Италии, а также боевой авиации из Германии в Грецию, Польшу и ту же Прибалтику, резюмирует политолог.

Истребители ВВС Германии. © Фото Getty Images / picture alliance / David Young

— О серьёзных планах "укреплять восточный фланг" они начали говорить ещё в конце 2021 года, объясняя это необходимостью противостоять гипотетической "агрессии России на Украине". Очевидно, что Запад намеренно подталкивал ситуацию к тому, что СВО должна была стать неизбежностью, — говорит Родионов. — Используя это как предлог для стягивания сил к границам России. Характерно, что началось это до СВО, как бы в ответ на российские мирные инициативы, которые ими были отвергнуты.

В то время как на Украине продолжается конфликт России и НАТО, где северный блок воюет с Москвой руками Киева. Силы Украины слабеют, а численность войск рано или поздно будет сокращена до минимума в результате военных потерь.

— Можно предположить, что следующим полем битвы НАТО попытается назначить Белоруссию и северо-запад России — Калининград, но надо понимать, что рано или поздно Североатлантический альянс будет непосредственно воевать с Россией. Разумеется, американцы при этом рассчитывают на то, что воевать будут европейцы на своей территории, а их это не коснётся, поскольку война будет строго конвенциональной или максимум с применением ТЯО, — говорит Родионов.

По его мнению, именно к такой войне готовятся в Пентагоне — потому и идёт переброска войск из Западной Европы, которая с расширением НАТО давно не является гипотетическим театром военных действий, на территорию Восточной Европы, где и предполагается разворачивание событий гипотетической войны.

Кстати, захват Калининградской области НАТО отрабатывает на своих учениях давно с заходом с территории Польши и стран Прибалтики плюс атаками с воздуха и моря. Вступление Швеции и Финляндии значительно облегчило эту задачу. Теперь они могут закрыть нам Балтийское море, заперев флот внутри, а также заблокировать Финский залив, устроив морскую и воздушную блокаду Санкт-Петербурга.

Карта вторжения Польши и стран Прибалтики на Украину. Инфографика © LIFE

— Вступление Финляндии также позволяет попытаться атаковать Северную столицу по суше, взяв её в полноценную блокаду. Кроме того, вступление Хельсинки облегчает атаки ракетами и стратегической авиацией на базы Северного флота. Однако надо понимать, что северо-западное направление хоть и главное, но не единственное. Вторым будет южное. Недавно они отрабатывали авиационную атаку на Крым. Дальнейшее развитие событий на этом фланге будет зависеть от того, останется ли к тому времени Украина и, если да, где пройдёт линия разграничения, — заметил политолог.

Эксперты не исключают в этом случае попыток наземных и воздушных атак со стороны Румынии и Польши Чёрного моря, Крыма со стороны Болгарии и той же Румынии.

— Успешное окончание СВО сделает этот сценарий неизбежным, так как мириться с победой России на Украине они не будут. Опаснее всего, если они решат сделать это до того, как СВО завершится, чтобы максимально растянуть фронт для России. Очевидно, такой сценарий может быть возможен тогда, когда станет ясно, что Россия способна дойти до Киева и дальше и этот процесс иными способами уже не остановить, — уверен Родионов.

Страны, которые готовы отправить свои армии

В списке стран, которые готовы пожертвовать собственными армиями и даже добиваются этого в угоду экономической выгоде, в числе первых Польша и Прибалтика.

— В странах Восточной Европы будет развёрнуто передовое базирование контингента НАТО. От каждого из участников военного блока будет выделяться по три-четыре бригады, которые на ротационной основе будут присутствовать на базах, близко расположенных к нашим границам. Основной территорией может стать Польша, а также Прибалтика, на южном фланге — Румыния, Болгария, Словакия. Возможно, исключением станет Венгрия, она пытается проводить самостоятельную политику, и сильно надавить Брюсселю на венгров пока не удаётся. Но программа рассчитана на долгосрочный эффект и входит в рамки "Стратегии НАТО – 2030". Подразумевается, что эти силы должны быть первыми, им предстоит отразить агрессию. Но между строк можно прочитать, что это как раз те силы, которые могут и начать её, — считает военный эксперт Алексей Леонков.

Солдаты из Польши, США и Великобритании принимают участие в совместных военных учениях в сентябре 2022 года. Фото © Getty Images / NurPhoto / Artur Widak

В России всё это понимают, не зря мы вышли из договора по обычным средствам вооружения и стали увеличивать свою армию, и сейчас военно-промышленный комплекс переходит на массовое производство средств вооружения и боеприпасов.

За два года до СВО, напоминает Алексей Леонков, проводился подсчёт, сколько может по тревоге поставить под ружьё Европа, — набралось 500 тыс. человек. Сейчас в Европе сложности с набором контингента личного состава, который бы пошёл служить в армию. Как вариант, ЕС может использовать бежавших от конфликта украинцев. Им предложат за гражданство служить в НАТО. То есть из кого будут формировать этот контингент — пока вопрос открытый. Смогут ли в ЕС предложить условия контрактникам, которые не позволят им отказаться.

Польские военные во время встречи министров обороны Германии и Польши в июле 2023 года. Фото © Getty Images / picture alliance / Soeren Stache

— Объявление Польши, что она увеличит свою армию до 300 тыс., не реализовано. Поляки не смогли предложить своим гражданам настолько выгодные контракты, которые бы способствовали набору в армию. В Европе очень сильны пацифистские настроения, множество ЛГБТ-сообществ, а эти ребята умирать не хотят, — отмечает Леонков.

По его словам, Польша активно спонсировала украинский конфликт, насобирала кредитов почти на 10 млрд долларов. Ведь Варшава надеялась, что получит какие-то преференции, если Киеву удастся одержать впечатляющие победы. Но этого не случилось, а кредиты надо как-то гасить. Поэтому экономическим спасением для польского правительства может стать выступление в качестве активного участника этого контингента. Если вся польская армия станет частью контингента, то есть 150 тыс. военнослужащих составят половину соединений, о котором говорил Йенс Столтенберг. Для Варшавы это может стать единственным путём спасения и выплаты кредитов. Ведь на обеспечение этого фланга будет скидываться из бюджета НАТО, куда все участники отправляют по 2% собственного ВВП.

— Для размещения такого контингента нужны военные базы, снабжение, логистика, полигоны для тренировок. В Европе с её дефицитом земель таких мест не так много и все их надо обустраивать в соответствии с безопасностью. Всё это большие деньги, и Польша борется за этот лакомый кусок, — говорит Леонков.

Он также напоминает, что самая ближайшая территория для вторжения — Польша. Финляндия имеет ограниченные возможности. Через болота и леса наступать — самоубийство. Эта страна в планах НАТО рассматривалась как территория передового базирования авиационного или ракетного компонента военного блока и как средство для блокировки Финского залива.

Авторы Елена Стафеева