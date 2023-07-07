Чем расплатится Зеленский за провал контрнаступления Почему Зеленский критикует западную помощь, к чему готовятся ВСУ в минных мешках и что происходит на линии боевого соприкосновения. 39942 39942 К чему готовятся ВСУ и что происходит на линии боевого соприкосновения. Обложка © Shutterstock

Почему Зеленский критикует Запад

Накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июня, осталось меньше недели. Каждые сутки киевский режим бросает в горнило сражения сотни бойцов, которые сгорают в бою, так же как и техника. Окончательно поняв, "что это контрнаступление ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей", Зеленский начинает предъявлять претензии к тем, кто толкает Украину на военный конфликт, отметил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Ведь у Киева ещё остались немалые стратегические резервы и схватка на Украине будет нарастать. При этом уже сейчас в американских СМИ обсуждают, что переговоры о мире с Москвой Вашингтон ведёт уже не первый месяц.

Критиковать Зеленского начинают и ближайшие интересанты противостояния с Россией. Польский министр по делам Европы Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Украине не стоит ждать слишком многого от вильнюсского саммита НАТО.

— Все задают себе вопрос, будет ли какое-то обещание Украине насчёт НАТО. Есть часть стран, которые являются решительными энтузиастами, например Польша, а есть те, которые держат дистанцию. Нужно подождать момента, когда можно будет выработать окончательное решение, не стоит уже сегодня испытывать слишком больших надежд, — призвал чиновник из Варшавы.

Зеленскому пришлось признать, что в провале украинского "контрнаступления" виноваты западные партнёры. В интервью ABC он заявил, что ещё "слишком рано" говорить о крупных достижениях на поле боя. Он даже намерен пересечься в Анкаре с турецким президентом, чтобы попытаться перед саммитом заручиться поддержкой турецкого президента. Турецкие СМИ сообщили, что глава Украины прибудет в страну с кратковременным визитом до саммита НАТО.

Зеленскому пришлось признать, что в провале украинского "контрнаступления" виноваты западные партнёры. Фото © Getty Images / STR / NurPhoto

Метания украинского президента перед встречей в Вильнюсе российские политологи уже назвали осознанием киевского лидера, какой бывает "любовь без обязательств".

Тактика ВСУ: на какие направления будет сделана ставка

За сутки ВС РФ отразили девять атак ВСУ только на Донецком направлении. На Бахмутском направлении российские военные оставили за собой Клещеевку. Отражены атаки на Запорожском, Краснолиманском и Херсонском направлениях.

Военкоры сообщают, что ВСУ готовят новое наступление на Времевском выступе. Для этого туда перебрасываются новые резервы. В Ровнополь прибывают подкрепления из механизированных бригад.

Механизированная бригада ВСУ. Фото © ТАСС / Klaus-Dietmar Gabbert

У противника в выборе тактических направлений, которые бы он смог совершить, — потрясающий успех, который бы на Западе зачли как наступление крайне ограниченное. Это Северное, Восточное и Южное направления. Везде на всех этих направлениях есть ограничения, которые мешают ВСУ применить поставленные НАТО средства вооружения по полной программе, комментирует военный эксперт Алексей Леонков. К тому же наши ВКС периодически уничтожают склады, где украинский режим пытается сосредоточить боеприпасы, военную технику либо переместить личный состав. Такие действия срывают сроки проведения второго этапа наступления, уверен он.

Работа системы "Земледелие"

— Запад не отменяет второго этапа контрнаступления ВСУ, несмотря на то что Украина критикует и пытается затянуть эту операцию, потому что придётся вводить в бой резервы, которые они пытались сберечь. Речь идёт о 9-м и 10-м армейских корпусах ВСУ, каждый из которых укомплектован шестью бригадами. Они базируются на Запорожском направлении. Именно тут прямая видимость лесостепной характеристики составляет более двух километров, что позволяет размещать артиллерию, миномётные батареи и позволяет наступать на танках, но при одном условии: на этих просторах не должно встречаться минных полей Алексей Леонков Военный эксперт

Инженерные подразделения ВС РФ создали на этом направлении минные мешки, площадь которых доходит до 300 тысяч квадратных метров. Активное применение российскими войсками инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие" позволило увеличить потери ВСУ в западной технике.

Многочисленные срывы наступления, осуществлённые войсками РФ, поставили противника перед дилеммой: бросить всё в последний бой или избежать этого, убедив Запад в необходимости ведения долгой позиционной войны, постепенно отступая. Что должно истощить Россию и положительно сказаться на главных спонсорах конфликта — США, уверен Леонков.

— Для Вашингтона, вступившего в фазу президентских выборов, военная тема достаточно токсична. Поэтому Киеву нужно продемонстрировать военные успехи. Поэтому идут активные попытки достичь любого доминирования — развить наступление на глубину 20–25 км, чтобы изменение линии боевого соприкосновения зачли кураторы. Эти задачи соразмерны Харьковскому наступлению осени прошлого года, когда у нас не было сплошной линии боевого соприкосновения. А теперь она у нас есть, личный состав обучен и обстрелян. Вдобавок у нас созданы резервная армия и армейский корпус Алексей Леонков Военный эксперт

Америка за спиной Киева готовится к переговорам

О том, что часть американских элит с марта ведёт негласные переговоры с Россией о постконфликтном будущем остатков Украины, внезапно решили сообщить в NBC News.

— США и РФ ведут переговоры по Украине. Цель дискуссий — заложить основу для потенциальных переговоров по прекращению войны, — проинформировал новостной телеканал. — Переговоры ведут группа бывших высокопоставленных сотрудников службы Национальной безопасности США и ряд влиятельных представителей РФ, включая в числе официальных лиц главу МИД РФ Сергея Лаврова.

О том, что Лавров якобы несколько часов встречался с членами названной группы американцев в апреле в Нью-Йорке, сообщили NBC News два бывших и два действующих чиновника администрации США. На повестке дня апрельской встречи были некоторые из самых острых вопросов войны на Украине, включая судьбу территории, удерживаемой Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © Getty Images / Russian Foreign Ministry / Handout/Anadolu Agency

— Переговоры с Лавровым вёл Ричард Хаас, бывший дипломат и президент Совета по международным отношениям США. Там же был эксперт по Европе Чарльз Купчан и эксперт по России Томас Грэм, бывшие чиновники Белого дома и Госдепартамента, которые являются научными сотрудниками того же Совета по международным отношениям. Обсуждения проходили с ведома администрации Байдена, но не по её указанию. В других встречах с россиянами с американской стороны в обсуждениях участвовали некоторые бывшие чиновники Пентагона, в том числе Мэри Бет Лонг, бывший помощник министра обороны США с большим опытом в вопросах НАТО, — объявил американский телеканал.

Более ранняя публикация Foreign Affairs уже предлагала сделать из Украины демилитаризованную зону. Её авторами стали Ричард Хаас и Чарльз Купчан. Заметка была написана после встречи с Лавровым.

Авторы Елена Стафеева