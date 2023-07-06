Какие сценарии подрыва Запорожской АЭС обсуждают на Западе К каким сценариям готовят западные страны политики и спецслужбы в случае провокации на Запорожской АЭС. 32318 32318 Российские военнослужащие у Запорожской АЭС. Армия России 28 февраля 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине взяла под контроль город Энергодар, атомную электростанцию и прилегающую к ней территорию. Обложка © ТАСС / AP

ВСУ обстреливают Запорожскую АЭС с лета 2022 года. В результате атак повреждена инфраструктура станции. Это вызывает беспокойство глав стран ЕС, поскольку самая крупная в Европе атомная станция может затмить по масштабу аварию на Чернобыльской АЭС.

О том, что несколько лидеров европейских стран в ночь на 5 июля 2023 года провели переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским, сообщил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / picture alliance

Ранее Запад инициировал кампанию по обвинению России в будущем подрыве ЗАЭС. Журналисты американских и британских флагманских СМИ периодически обвиняют Москву в подготовке взрыва. Последний вброс пришлось опровергать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.

The Financial Times, ссылаясь на источники, сделала ложное заявление, что председатель КНР Си Цзиньпин лично предостерёг главу российского государства Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине. Суть переговоров была представлена в принятых документах, любые иные утверждения не соответствуют действительности, отметил Песков, добавив, что "угроза диверсий со стороны Киева на Запорожской АЭС велика". Но Россия принимает все меры по противодействию и обеспечению безопасности.

При этом на Западе прекрасно понимают, кому нужен взрыв в Энергодаре. Американский политический обозреватель Бенни Джонсон назвал суицидальной для Киева эту ситуацию.

— У России нет никаких причин взрывать АЭС под своим собственным контролем. Украина собирается взорвать атомную электростанцию, чтобы ускорить конфликт до полномасштабного объявления войны со сменой режима НАТО, — сказал Джонсон.

Сценарии Запада

Россия. Запорожская область. Энергодар. Вид на Запорожскую атомную электростанцию, 2023 год. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

Есть версия, что президент Франции Эмманюэль Макрон чуть ли не остановил ядерную катастрофу, о подготовке которой накануне сообщала Россия, позвонив Зеленскому. Экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо обвинил Зеленского и НАТО в подготовке провокации на ЗАЭС. Об этом он написал в соцсети.

— Они без колебаний устроили диверсии на "Северных потоках", а сейчас Зеленскому нужен "большой удар" за несколько дней до саммита НАТО! — написал политик.

Политологи давно обсуждают ситуацию, в которой Великобритания играет руками Зеленского. Но Европа не в силах ничего изменить.

Киев хочет ударить на Запорожской АЭС не по машинным залам, а по сухим хранилищам отработанного ядерного топлива. Речь идёт о помещении, где хранятся тепловыделяющие трубки.

В украинских СМИ экс-председатель общественного совета Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Алексей Толкачёв высказывался, почему взрыв реакторов на Запорожской АЭС невозможен. По его словам, реакторы типа ВВЕР-100, которые находятся на ЗАЭС, спрятаны в герметичную оболочку из полутораметрового железобетона, чего в Чернобыле не было.

Эта оболочка может выдержать падение лёгкого самолёта, внутренний взрыв, аварию. Её можно взломать только взрывом нескольких сверхмощных бомб, но даже после этого ещё надо разрушить корпус реактора для того, чтобы произошёл выброс радиоактивных веществ.







— Серьёзной угрозой является только хранилище отработанного ядерного топлива: оно находится в сотне железобетонных контейнеров под открытым небом. Эти контейнеры надёжные, но не предназначены на случай целенаправленной бомбардировки, — отметил бывший чиновник.

До этого советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа рассказывал СМИ, что в ВСУ прорабатывается возможность нескольких вариантов атаки на ЗАЭС. Один из них — сброс на ЗАЭС боеприпасов с радиоактивными материалами, вывезенными с Южно-Украинской АЭС. Второй — применение "Точки-У" с головкой, начинённой радиоактивными материалами.

В США меж тем появляются публикации, где ЦРУ пытается обелить себя в случае провокации на ЗАЭС со стороны киевского режима. Статья в Newsweek с заголовком "Слепое пятно ЦРУ в военном конфликте на Украине" объясняет читателям, что глава Украины порой ведёт себя неуправляемо и даже начинает шантажировать Вашингтон.

Высокопоставленный представитель польского правительства, пожелавший сохранить анонимность, заявил журналу, что ЦРУ вряд ли сможет добиться от Киева соблюдения обещания не использовать американское оружие для атак против России вне зоны проведения спецоперации, поскольку недооценивает степень влиятельности радикальных сил внутри украинского государства.

Последствия

— Если на ЗАЭС прилетит Storm Shadow, это будет катастрофа. Можно сделать предположение, что будут разворочены около 50–100 контейнеров. Топливо в результате пожара высвободится, и будет выхлоп вплоть до стратосферы. Только один контейнер обеспечивает загрязнение на 50–100 километров, — сказал бывший начальник Инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Владимир Кузнецов.

Авторы Елена Стафеева