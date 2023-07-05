Глава МАГАТЭ не нашёл следов минирования на ЗАЭС

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в ходе последних проверок на Запорожской АЭС не увидели признаков минирования на станции. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС], однако мы продолжаем сохранять бдительность", — рассказал он журналистам.