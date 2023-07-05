Глава МАГАТЭ не нашёл следов минирования на ЗАЭС
Гросси: МАГАТЭ в ходе проверок не выявило признаков минирования на ЗАЭС
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии в ходе последних проверок на Запорожской АЭС не увидели признаков минирования на станции. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию [на ЗАЭС], однако мы продолжаем сохранять бдительность", — рассказал он журналистам.
Напомним, ранее советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа сообщил, что в ночь с 4 на 5 июля Киев собирался атаковать Запорожскую АЭС высокоточным оружием, дронами-камикадзе и ракетой "Точка-У", начинённой радиоактивными отходами. Сегодня Карчаа сообщил, что несколько европейских лидеров ночью вели консультации с Владимиром Зеленским, убеждая его "не совершать непоправимое". В итоге ночь прошла спокойно.
ТАСС / Александр Полегенько