Раскрыты планы ВСУ ударить по ЗАЭС снарядами с ядерными отходами ночью 5 июля
Карчаа: Киев ночью 5 июля хочет ударить по ЗАЭС "Точкой-У" с ядерными отходами
Запорожская АЭС. Фото © ТАСС / Коновалов Алексей
В ночь с 4 на 5 июля Киев собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. С таким заявлением выступил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.
"5 июля, ночью, в тёмное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцую с использованием высокоточных средств большой дальности и БПЛА-камикадзе", — предупредил он в эфире телеканала "Россия 24".
Согласно попавшим к нему сведениям, ВСУ также планируют ударить по станции ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, которые 3 июля были вывезены с Южно-Украинской атомной станции на один из военных аэродромов Незалежной.
В последнее время заявления президента Украины о том, что Москва якобы готовится совершить теракт на ЗАЭС, звучат всё чаще. Карчаа уверен, что слова Зеленского указывают на подготовку Киевом удара по Запорожской АЭС — это делается для того, чтобы напрямую втянуть НАТО в конфликт.