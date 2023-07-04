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Регион
Опубликовано 4 июля 2023, 17:55
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Раскрыты планы ВСУ ударить по ЗАЭС снарядами с ядерными отходами ночью 5 июля

Карчаа: Киев ночью 5 июля хочет ударить по ЗАЭС "Точкой-У" с ядерными отходами

Запорожская АЭС. Фото © ТАСС / Коновалов Алексей

Запорожская АЭС. Фото © ТАСС / Коновалов Алексей

В ночь с 4 на 5 июля Киев собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. С таким заявлением выступил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

"5 июля, ночью, в тёмное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцую с использованием высокоточных средств большой дальности и БПЛА-камикадзе",  предупредил он в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно попавшим к нему сведениям, ВСУ также планируют ударить по станции ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, которые 3 июля были вывезены с Южно-Украинской атомной станции на один из военных аэродромов Незалежной.

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В последнее время заявления президента Украины о том, что Москва якобы готовится совершить теракт на ЗАЭС, звучат всё чаще. Карчаа уверен, что слова Зеленского указывают на подготовку Киевом удара по Запорожской АЭС — это делается для того, чтобы напрямую втянуть НАТО в конфликт.

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Ирина Фальке
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