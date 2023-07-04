Раскрыты планы ВСУ ударить по ЗАЭС снарядами с ядерными отходами ночью 5 июля

В ночь с 4 на 5 июля Киев собирается атаковать Запорожскую АЭС с применением высокоточного оружия и беспилотников-камикадзе. С таким заявлением выступил советник генерального директора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

"5 июля, ночью, в тёмное время суток, ВСУ попытаются атаковать Запорожскую атомную станцую с использованием высокоточных средств большой дальности и БПЛА-камикадзе", — предупредил он в эфире телеканала "Россия 24".

Согласно попавшим к нему сведениям, ВСУ также планируют ударить по станции ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начинённой радиоактивными отходами, которые 3 июля были вывезены с Южно-Украинской атомной станции на один из военных аэродромов Незалежной.