На Запорожской АЭС сочли "дешёвую постановку" Зеленского предвестником страшного теракта
Карчаа: Заявления Зеленского — это признак подготовки удара по Запорожской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © president.gov.ua
Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа считает заявления президента Украины Владимира Зеленского признаком подготовки удара по Запорожской АЭС. По его мнению, так Киев хочет втянуть НАТО в конфликт таким страшным способом.
"Вся эта дешёвая постановка указывает на то, что на самом деле готовятся они к чему-то достаточно страшному", — сказал Карчаа в эфире телеканала "Соловьёв Live".
Он также считает, что Украина ищет пути, чтобы легализовать вступление НАТО в вооружённый конфликт на стороне ВСУ. По его мнению, Киев готовит теракт или атаку на Запорожскую АЭС. Карчаа допускает, что украинская сторона может попытаться применить "грязную бомбу", чтобы добиться искусственного радиационного заражения. Он счёл, что для защиты электростанции нужно принять дополнительные меры.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Москва якобы готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. Его ложь разоблачил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что группа инспекторов МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси своими глазами увидела положение на станции. А экс-разведчик США Скотт Риттер обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в намерении устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС и даже назвал примерные сроки. Владимир Рогов тоже высказывался по этому поводу. Он счёл высказывания украинского лидера сигналом о подготовке ВСУ "страшных вещей по отношению к ЗАЭС".