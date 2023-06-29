На Запорожской АЭС сочли "дешёвую постановку" Зеленского предвестником страшного теракта

"Вся эта дешёвая постановка указывает на то, что на самом деле готовятся они к чему-то достаточно страшному", — сказал Карчаа в эфире телеканала "Соловьёв Live" .

Он также считает, что Украина ищет пути, чтобы легализовать вступление НАТО в вооружённый конфликт на стороне ВСУ. По его мнению, Киев готовит теракт или атаку на Запорожскую АЭС. Карчаа допускает, что украинская сторона может попытаться применить "грязную бомбу", чтобы добиться искусственного радиационного заражения. Он счёл, что для защиты электростанции нужно принять дополнительные меры.