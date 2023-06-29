Бундесвер случайно выдал довод в пользу версии о планах Зеленского устроить ядерную катастрофу
DPA: Украинских солдат учат в Германии, как пережить радиацию
Специалисты Бундесвера обучают в Германии украинских военнослужащих мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия, на фоне сообщений о планах лидера Незалежной Владимира Зеленского устроить катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом пишет немецкое агентство DPA.
"Бундесвер в настоящее время обучает украинских солдат защите от ядерного, биологического и химического оружия", — говорится в материале.
По данным агентства, трёхнедельное обучение проходит в предальпийском регионе Альгау на юге Германии. Также известно, что немецкая сторона уже передала Киеву средства защиты от оружия массового поражения.
Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в намерении устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС. По его сведениям, провокация планируется в преддверии саммита НАТО в литовском Вильнюсе, который пройдёт с 11 по 12 июля. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов тоже высказывался по этому поводу. Он счёл высказывания украинского лидера сигналом о подготовке Киевом "страшных и нехороших вещей по отношению к ЗАЭС".
Telegram / V_Zelenskiy_official