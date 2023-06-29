Бундесвер случайно выдал довод в пользу версии о планах Зеленского устроить ядерную катастрофу

Специалисты Бундесвера обучают в Германии украинских военнослужащих мерам, направленным на защиту от ядерного, биологического и химического оружия, на фоне сообщений о планах лидера Незалежной Владимира Зеленского устроить катастрофу на Запорожской АЭС. Об этом пишет немецкое агентство DPA.

"Бундесвер в настоящее время обучает украинских солдат защите от ядерного, биологического и химического оружия", — говорится в материале.

По данным агентства, трёхнедельное обучение проходит в предальпийском регионе Альгау на юге Германии. Также известно, что немецкая сторона уже передала Киеву средства защиты от оружия массового поражения.