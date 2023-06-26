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Регион
Опубликовано 26 июня 2023, 09:29
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В США обвинили Зеленского в намерении устроить ядерную катастрофу на ЗАЭС

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ попытаются устроить катастрофу на ЗАЭС

ВСУ могут попытаться спровоцировать ядерную катастрофу на ЗАЭС. Об этом заявил ветеран американской разведки Скотт Риттер в интервью на канале U.S. Tour of Duty.

"Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских", убеждён военный эксперт.

Риттер добавил, что для президента Украины Владимира Зеленского попытка устроить ядерную катастрофу может быть приемлемым способом склонить чашу весов конфликта на сторону ВСУ после их последних неудач и уничтожения Каховской ГЭС. Экс-разведчик добавил, что украинцы уже доказали свою готовность совершать экологические теракты.

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Украинский дрон попытался атаковать нефтебазу в Курске

Сегодня ВСУ атаковали завод "БЗС Монокристалл" в Шебекине Белгородской области. Вражеский беспилотник сбросил, предположительно, боеприпас ВОГ-17 на подстанцию на территории предприятия.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Юрий Лысенко
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