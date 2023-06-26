ВСУ могут попытаться спровоцировать ядерную катастрофу на ЗАЭС. Об этом заявил ветеран американской разведки Скотт Риттер в интервью на канале U.S. Tour of Duty.

"Это настоящая угроза, настолько реальная, насколько это вообще возможно: украинцы попытаются атаковать Запорожскую АЭС и обвинить в этом русских", — убеждён военный эксперт.

Риттер добавил, что для президента Украины Владимира Зеленского попытка устроить ядерную катастрофу может быть приемлемым способом склонить чашу весов конфликта на сторону ВСУ после их последних неудач и уничтожения Каховской ГЭС. Экс-разведчик добавил, что украинцы уже доказали свою готовность совершать экологические теракты.