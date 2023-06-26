Украинский дрон попытался атаковать нефтебазу в Курске

Беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу "Роснефти" в Курске. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, атака произошла около полуночи 26 июня. БПЛА самолётного типа залетел на территорию нефтебазы "РН-Черноземье", но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет.

Ещё один дрон накануне вечером врезался в дерево в селе Пушкарное Курской области, недалеко от водонапорной башни. Там также обошлось без разрушений.