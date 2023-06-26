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26 июня, 07:09

Украинский дрон попытался атаковать нефтебазу в Курске

SHOT: Беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу "Роснефти" в Курске

Беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу "Роснефти" в Курске. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, атака произошла около полуночи 26 июня. БПЛА самолётного типа залетел на территорию нефтебазы "РН-Черноземье", но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет.

Ещё один дрон накануне вечером врезался в дерево в селе Пушкарное Курской области, недалеко от водонапорной башни. Там также обошлось без разрушений.

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Накануне сообщалось, что ударный беспилотник с взрывчаткой рухнул в лесу возле деревни Гирьи Беловского района Курской области. Дрон нёс кумулятивный заряд КЗ-6. Такое вооружение предназначено для повреждения военного и промышленного оборудования и может пробивать железобетонные плиты толщиной до полуметра.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Никита Никонов
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