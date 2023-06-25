Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области
Гладков: Система ПВО сбила беспилотник над селом Долгое в Белгородской области
Система ПВО сработала в Валуйском городском округе, был сбит беспилотник. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое", — написал он в телеграм-канале.
Как указал глава региона, последствия от падения беспилотника сейчас уточняют оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в городе Грайвороне Белгородской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. В результате происшествия никто не пострадал, но были повреждены фасад и газовая труба.
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