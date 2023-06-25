Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Система ПВО сработала в Валуйском городском округе, был сбит беспилотник. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое", — написал он в телеграм-канале.

Как указал глава региона, последствия от падения беспилотника сейчас уточняют оперативные службы.