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25 июня, 08:22

Система ПВО сбила беспилотник над селом в Белгородской области

Гладков: Система ПВО сбила беспилотник над селом Долгое в Белгородской области

Система ПВО сработала в Валуйском городском округе, был сбит беспилотник. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА над селом Долгое", — написал он в телеграм-канале.

Как указал глава региона, последствия от падения беспилотника сейчас уточняют оперативные службы.

Система ПВО сбила над Курском четыре украинских беспилотника

Система ПВО сбила над Курском четыре украинских беспилотника

Ранее сообщалось, что в городе Грайвороне Белгородской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. В результате происшествия никто не пострадал, но были повреждены фасад и газовая труба.

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Getty Images / Scott Peterson

Иван Косицын
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