В Белгородской области с дрона сбросили взрывчатку на частный дом
Губернатор Гладков: В Грайвороне взрывчатку сбросили с БПЛА на частный жилой дом
В Грайвороне взрывчатку сбросили с БПЛА на частный жилой дом. Обложка © t.me / vvgladkov
В городе Грайвороне Белгородской области с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что в результате происшествия никто не пострадал.
"Есть повреждение фасада и трубы газоснабжения. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий", — написал он в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе пытался атаковать международный пункт пропуска "Крупец" в Курской области. Беспилотник заметили в 100 метрах от российской границы. БПЛА не долетел до пункта пропуска и взорвался в воздухе. Обошлось без разрушений и пострадавших.