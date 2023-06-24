Регион

Уведомления отключены

24 июня, 10:15

В Белгородской области с дрона сбросили взрывчатку на частный дом

Губернатор Гладков: В Грайвороне взрывчатку сбросили с БПЛА на частный жилой дом

<p>В Грайвороне взрывчатку сбросили с БПЛА на частный жилой дом. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/2810" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vvgladkov</a></p>

В Грайвороне взрывчатку сбросили с БПЛА на частный жилой дом. Обложка © t.me / vvgladkov

В городе Грайвороне Белгородской области с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что в результате происшествия никто не пострадал.

"Есть повреждение фасада и трубы газоснабжения. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий", — написал он в телеграм-канале.

Над Курском сработала ПВО, отражена атака беспилотников

Над Курском сработала ПВО, отражена атака беспилотников

Ранее сообщалось, что украинский дрон-камикадзе пытался атаковать международный пункт пропуска "Крупец" в Курской области. Беспилотник заметили в 100 метрах от российской границы. БПЛА не долетел до пункта пропуска и взорвался в воздухе. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров