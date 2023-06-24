В Белгородской области с дрона сбросили взрывчатку на частный дом

В городе Грайвороне Белгородской области с беспилотника сброшено взрывное устройство на частный жилой дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что в результате происшествия никто не пострадал.

"Есть повреждение фасада и трубы газоснабжения. Оперативные и аварийные службы на месте, приступают к ликвидации последствий", — написал он в телеграм-канале.