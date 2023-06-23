Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать пункт пропуска в Курской области

Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать международный пункт пропуска "Крупец" в Курской области. Как сообщает SHOT, беспилотник заметили в 100 метрах от российской границы несколько часов назад.

По данным телеграм-канала, БПЛА не долетел до пункта пропуска и взорвался в воздухе. Обошлось без разрушений и пострадавших.