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23 июня, 15:37

Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать пункт пропуска в Курской области

Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать международный пункт пропуска "Крупец" в Курской области. Как сообщает SHOT, беспилотник заметили в 100 метрах от российской границы несколько часов назад.

По данным телеграм-канала, БПЛА не долетел до пункта пропуска и взорвался в воздухе. Обошлось без разрушений и пострадавших.

Лайф публикует видео с дроном, найденным на крыше московской школы

Лайф публикует видео с дроном, найденным на крыше московской школы

А ранее Лайф рассказывал про жителя Новой Москвы, который поймал квадрокоптер с камерой голыми руками, пока тот кружил возле его участка. Примечательно, что фамилия мужчины — Гроза.

Обложка ©

Getty Images / Pacific Press / Lev Radin

Александра Вишнякова
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