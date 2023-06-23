Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать пункт пропуска в Курской области
Украинский дрон-камикадзе пытался атаковать международный пункт пропуска "Крупец" в Курской области. Как сообщает SHOT, беспилотник заметили в 100 метрах от российской границы несколько часов назад.
По данным телеграм-канала, БПЛА не долетел до пункта пропуска и взорвался в воздухе. Обошлось без разрушений и пострадавших.
А ранее Лайф рассказывал про жителя Новой Москвы, который поймал квадрокоптер с камерой голыми руками, пока тот кружил возле его участка. Примечательно, что фамилия мужчины — Гроза.
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Getty Images / Pacific Press / Lev Radin