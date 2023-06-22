"Гроза беспилотников" голыми руками поймал дрон, круживший над его участком в Новой Москве
В Новой Москве мужчина рукой поймал беспилотник с камерой
Беспилотник, который житель Новой Москвы поймал голыми руками. Обложка © SHOT
Житель Новой Москвы поймал квадрокоптер с камерой голыми руками, пока тот кружил возле его участка. Примечательно, что фамилия мужчины — Гроза, пишет SHOT.
Поединок человека с роботом произошёл в посёлке Московский. 49-летний мужчина несколько дней наблюдал за тем, как квадрокоптер кружит над стройкой на его участке. Такой беспредел местному жителю не понравился, поэтому, дождавшись, пока дрон максимально снизится, "гроза беспилотников" нанёс сокрушительный удар, поймав аппарат голыми руками. Впоследствии квадрокоптер был передан полицейским, которые теперь ищут его владельца.
Другой необычный случай произошёл недавно в зоне спецоперации. Там казак сбил украинский дрон мешком с провизией, которую он нёс своему расчёту. Беспилотник был оснащён выстрелом для РПГ и направлялся к месту дислокации российских военных.